На Сахалине подвели итоги второго дня Far East Cup
На «Горном воздухе» продолжается этап Континентального кубка Дальнего Востока (Far East Cup). Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, сегодня спортсмены соревновались в дисциплине супергигант. Первыми на старт вышли девушки. Первой стала Юля Плешкова. Ее результат 55,94. Второе место заняла Игнатович Невена из Сербии. Ее время 56,84. Третье место у японки Мукогаво Сакурако. Ее время 57,35.
У мужчин сегодня было два старта. Один за 19 марта, который вчера перенесли из-за сильного ветра. Поэтому сегодня состоялись две церемонии награждения у мужчин. В первом старте победу одержал россиянин Иван Кузнецов. Он преодолел трассу за 52,84. Второе место у представителя Швеции Яна Забыстрань (53,70). Третье место у Павла Трихичева. Спортсмен показал время 53,95.
Во втором заезде Ян Забыстрань преодолел трассу за 54,81 и был первым. В этот раз вторым был Иван Кузнецов. Его время 54,93. Павел Трихичев стабильно держится на третьем месте. Его результат 55,23.
Организаторы отмечают, что сегодня у спортсменов были травмы. Несколько человек улетали с трассы. Спасатели и медики своевременно оказали пострадавшим помощь. Спортсмены чувствуют себя хорошо, повреждения были незначительные.
Завтра спортсмены вновь выйдут на старт. Предварительное время начала соревнований 9:30. В программе следующие дисциплины: альпийская комбинация и супергигант. Организаторы обращают внимание на то, что время заездов может сместиться из-за погоды.
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