Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2019
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18:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине подвели итоги второго дня Far East Cup

На Сахалине подвели итоги второго дня Far East Cup

На «Горном воздухе» продолжается этап Континентального кубка Дальнего Востока (Far East Cup). Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, сегодня спортсмены соревновались в дисциплине супергигант. Первыми на старт вышли девушки. Первой стала Юля Плешкова. Ее результат 55,94. Второе место заняла Игнатович Невена из Сербии. Ее время 56,84. Третье место у японки Мукогаво Сакурако. Ее время 57,35.

У мужчин сегодня было два старта. Один за 19 марта, который вчера перенесли из-за сильного ветра. Поэтому сегодня состоялись две церемонии награждения у мужчин. В первом старте победу одержал россиянин Иван Кузнецов. Он преодолел трассу за 52,84. Второе место у представителя Швеции Яна Забыстрань (53,70). Третье место у Павла Трихичева. Спортсмен показал время 53,95.

Во втором заезде Ян Забыстрань преодолел трассу за 54,81 и был первым.  В этот раз вторым был Иван Кузнецов. Его время 54,93. Павел Трихичев стабильно держится на третьем месте. Его результат 55,23.

Организаторы отмечают, что сегодня у спортсменов были травмы. Несколько человек улетали с трассы. Спасатели и медики своевременно оказали пострадавшим помощь. Спортсмены чувствуют себя хорошо, повреждения были незначительные.

Завтра спортсмены вновь выйдут на старт. Предварительное время начала соревнований 9:30. В программе следующие дисциплины: альпийская комбинация и супергигант. Организаторы обращают внимание на то, что время заездов может сместиться из-за погоды.

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