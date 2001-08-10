Сахалинка стала первой на международных соревнованиях

Международный турнир V.Freidenfelds Cup-2019 по женской борьбе состоялся в Риге. Его участниками стали юниоры и юниорки до 21 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области, в составе сборной команды России в соревнованиях принимала участие спортсменка из Корсакова Анастасия Парохина. Девушка выступала в весовой категории до 62 кг.

Сахалинка провела 4 поединка. Во всех она одержала победу и завоевала золотую медаль турнира. На международных соревнованиях юниорская женская сборная России заняла 1-ое командное место. Всего в копилке сборной 7 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая награды.