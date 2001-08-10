Игрок сахалинской команды «Кристалл» признан самым результативным на «Золотой шайбе»

Подошёл к концу групповой этап финальных соревнований «Золотая шайба», которые сейчас проходят в Перми. 16 команд вышли в плей-офф. В их числе и команда «Кристалл-2007». Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе учреждения, всего за победу в соревнованиях борются 62 команды. Общее количество участников - 1216 человек.

На официальном сайте турнира подведены промежуточные результаты. На сегодняшний день в списке бомбардиров лидирует Дмитрий Богданов («Кристалл», Сахалинская обл.) - за четыре игры он принес команде 17 очков (14 голов + 3 передачи), в списке ассистентов: Александр Вебер («Полярные Волки», Республика Саха/Якутия) - за три игры - 14 очков (5 голов + 9 передач).

Вчерашний полуфинальный матч с «Торпедо» из Нижегородской области принес островной команде еще одну победу. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Кристалла».

Островные хоккеисты вышли в четвертьфинал соревнований, и сегодня им предстоит сразиться с уже знакомой командой «Айсберг» из Шебекино. Игра состоится в 17:30 по пермскому времени. На сегодняшний день от победы «Кристалл» отделяет три игры.