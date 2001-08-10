В Южно-Сахалинске пройдут соревнования по легкой атлетике

Первенство Сахалинской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями состоится 22 марта в Южно-Сахалинске. Оно соберет около 50 спортсменов островного региона.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном профильном министерстве, в соревнованиях поучаствуют представители Невельска, Холмска, Долинска и Южно-Сахалинска. Спортсмены пробегут дистанции в 30 м, 400 м и 800м.

- Первенство проходит каждый год. В нем участвуют ребята от 12 до 19 лет. Есть сильные спортсмены. Мы ожидаем борьбу на дистанции в 400 метров. Антон Дорофеев и Сергей Данилович на высоком уровне занимаются. Вообще среди участников есть те, кто выступал на всероссийский состязаниях, - отметил тренер спортивной школы летних видов спорта им. Комнацкого Алексей Власов.

Состязания пройдут на стадионе «Спартак». Старт мероприятия намечен на 12:00. Вход свободный.