Участники Far East Cup выявили сильнейших в Super G и альпийской комбинации

На Сахалине продолжаются состязания Этапа Континентального Кубка Дальнего Востока (Far East Cup) по горнолыжному спорту.

Третий соревновательный день выдался снежным, тем не менее, это не помешало участникам помериться силами в супергиганте, а затем продемонстрировать мастерство в альпийской комбинации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Так, в дисциплине Super G среди представительниц прекрасной половины равных не было москвичке Александре Прокопьевой, преодолевшей спуск за 58.01 секунд. Победу ей уступила сербка Невена Игнатович с результатом 58.14 секунд. Замкнула тройку лидеров Екатерина Ткаченко из Москвы, её время - 58.83 секунд.

В мужском заезде всех опередил Иван Кузнецов из Петропавловск-Камчатского, уложившись в 55.60 секунд. Вторым стал Александр Андриенко из Калуги (56.67), а почётное третье место занял Даниил Симонов из Красноярска, проиграв всего одну секунду серебряному призёру.

В альпийской комбинации, включающей в себя Super G и слалом, медаль высшей пробы завоевала Невена Игнатович, по результатам двух дисциплин её общее время составило 1:53.09 минуты. Серебро взяла словенка Маруся Ферк (1:54.07), а бронза вновь досталась москвичке Екатерине Ткаченко (1:54,60).

Среди мужчин первые два места снова разделили камчадал Иван Кузнецов (1:49.87) и калужский спортсмен Александр Андриенко (1:51.16). Третьим стал Симон Ефимов из Москвы, показав время - 1:51.39 минуты.