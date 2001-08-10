На Сахалине определили лидеров пятого дня Far East Cup

На Сахалине продолжаются горнолыжные баталии этапа Континентального Кубка Дальнего Востока (Far East Cup). На этот раз спортсменам разных стран предстояло продемонстрировать мастерство в слаломе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.

Поскольку из-за неблагоприятных погодных условий соревнования приходилось переносить, то сегодня представители сильной половины состязались ещё и в гигантском слаломе. Так, по итогу двух попыток лидером стал Павел Трихичев из Москвы с общим результатом 2:13.89 минуты. Серебро завоевал норвежский спортсмен Миккель Солбаккен, его время 2:15.27 минуты. Замкнул тройку лидеров Александр Андриенко из Калуги (2:15.28).

В слаломе медаль высшей пробы вновь взял Павел Трихичев, преодолев спуски за 1:35.08 минуты. На второй строчке пьедестала Ян Забистран из Чехии, его время 1:35.41 минуты, а замкнул тройку лидеров Наоки Юаса (1:35.96).

Среди женщин лучший результат в слаломе показала словенка Маруся Ферк, уложившись в 1:50.53 минуты. Победу ей уступила москвичка Екатерина Ткаченко, проехав за 1:50.83 минуты. Третьей стала Ана Буцик из Словении, её время – 1:51.30 минуты.

Завтра участников ожидает последний старт соревнований этапа Континентального Кубка Дальнего Востока (Far East Cup). В финальный день их снова ждут испытания в слаломе.