Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2019
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На Сахалине определили лидеров пятого дня Far East Cup

На Сахалине определили лидеров пятого дня Far East Cup

На Сахалине продолжаются горнолыжные баталии этапа Континентального Кубка Дальнего Востока (Far East Cup). На этот раз спортсменам разных стран предстояло продемонстрировать мастерство в слаломе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.

Поскольку из-за неблагоприятных погодных условий соревнования приходилось переносить, то сегодня представители сильной половины состязались ещё и в гигантском слаломе. Так, по итогу двух попыток лидером стал Павел Трихичев из Москвы с общим результатом 2:13.89 минуты. Серебро завоевал норвежский спортсмен Миккель Солбаккен, его время 2:15.27 минуты. Замкнул тройку лидеров Александр Андриенко из Калуги (2:15.28).

В слаломе медаль высшей пробы вновь взял Павел Трихичев, преодолев спуски за 1:35.08 минуты. На второй строчке пьедестала Ян Забистран из Чехии, его время 1:35.41 минуты, а замкнул тройку лидеров Наоки Юаса (1:35.96).

Среди женщин лучший результат в слаломе показала словенка Маруся Ферк, уложившись в 1:50.53 минуты. Победу ей уступила москвичка Екатерина Ткаченко, проехав за 1:50.83 минуты. Третьей стала Ана Буцик из Словении, её время – 1:51.30 минуты.

Завтра участников ожидает последний старт соревнований этапа Континентального Кубка Дальнего Востока (Far East Cup). В финальный день их снова ждут испытания в слаломе.

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