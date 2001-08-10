Сахалинка заняла пятое место в первенстве России по женской борьбе

В Мытищах состоялось первенство России по женской борьбе среди девушек до 18 лет. На ковер вышли свыше 250 спортсменок 2002-2004 г.р. из 48 регионов страны. Среди них были три представительницы Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В весовой категории до 43 кг выступала Фарида Азизова из Южно-Сахалинска. Подопечная тренера Батраза Кундухова проиграла сильной сопернице из Краснодарского края и лишилась шансов продолжить борьбу за медали.

В весе до 65 кг боролись Алина Фролова из Тымовска (тренер Сергей Романов) и Софья Салтымакова из Корсакова (тренеры Владимир Парохин и Хамзат Хамидов).

В первой раунде жребий свел их в очной схватке, сильнее в которой оказалась Софья Салтымакова. В дальнейшем она одержала еще две победы и пробилась в полуфинал. К сожалению, Софья потерпела поражения в полуфинале и схватке за бронзовую медаль. В итоге островитянка заняла пятое место.

- Это успех для нашей спортсменки, так как она была одной из самой младших в своей весовой категории. По итогам первенства Софью Салтымакову включили в состав кадетской сборной команды России, и уже в конце марта она отправится на учебно-тренировочные сборы в Кисловодск, - рассказал старший тренер женской сборной команды Сахалинской области Виталий Симановский.

Через два месяца Софья Салтымакова примет участие еще в одном первенстве России. С 23 по 26 мая она будет оспаривать медали первенства страны среди девушек 2004-2005 г.р. в Новочебоксарске.