На Сахалине определили лучших кендоистов

Чемпионат и первенство Сахалинской области по кендо состоялись в Южно-Сахалинске. Они собрали 10 сильнейших спортсменов области. Навык владения бамбуковым мечом показали представители Корсакова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном министерстве.

- Многие спортсмены принимали участие в соревнованиях впервые, но несмотря на это состязания прошли на высоком уровне. Ребята выявили ошибки, над которыми будут работать в дальнейшем. Хочется, чтобы побольше сахалинцев приобщились к удивительному виду спорта кендо, - отметил президент Сахалинского кендо клуба Сергей Ваулин

По итогам боев на Первенстве Сахалинской области первое место завоевал Виктор Богинский, серебро оказалось в руках Григория Алексеева, а бронза у Данила Овчарова.

На чемпионате Сахалинской области лучшим стал Чо Чан Гун, второе место занял Виктор Пеунков, а третье разделили между собой Владлен Горожанов и Сергей Ваулин.

По результатам соревнований отберут кандидатов в сборную Сахалинской области по кендо. В новом составе спортсмены отправятся в Благовещенск, где в апреле пройдут Чемпионат и Первенство ДФО, а также в Казань, где в октябре состоятся Чемпионат и Первенство России по кендо.