Сахалинская сборная по каратэ вновь стала первой на чемпионате и первенстве ДФО

32 золотых медали привезли сахалинские каратисты из Владивостока, где накануне состоялись самые крупные дальневосточные соревнования - чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. В этом году турнир снова побил рекорд массовости. В двух видах соревновательной программы соперничали 600 бойцов от 12 лет и старше из шести регионов Дальнего востока: Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, островной регион представляли 156 спортсменов из Южно-Сахалинска, Южно-Курильска, Холмска, Невельска, Горнозаводска и Поронайска.

- У нас традиционно так сложилось, что Приморский край конкурирует, по большей части, с Сахалинской областью, - рассказал президент Федерации каратэ Приморского края Игорь Дорошин.

И в этот раз островитяне увезли наибольшее количество трофеев, став первыми в медальном зачете. На счете представителей Сахалинской области 32 золотых медалей, 19 серебряных и 31 бронзовая награда. Ближайший преследователь сборная Приморского края завоевала 14 золотых, 25 серебряных и 32 бронзовых медали, на третьем месте Хабаровский край.

В составе Сахалинской области победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Анна Цветушкина, Анна Миранкова, Ольга Салкова (ката юниорки, женщины), Кирилл Сек (ката, кумитэ), Даниил Никишин, Герман Огуль (ката, кумитэ), Анна Краснопольская, Варвара Френзюк, Екатерина Ефремова, Валентина Бурляева, Эллина Мороз, Дарья Галкина, Жанна Костюшкина, Альбина Федоренко, Артем Феофанов, Роман Пильгуй, Георгий Пак (ката, кумитэ), Константин Коковуров, Алексей Матвеев, Пе Тэ Ель, Ли Ен Бок, Евгений Сон, Даниил Петраков, Станислав Тян, Владислав Жучков, Маргарита Кожухова, Альбина Федоренко, Расул Керимов.

- Результат, который показали спортсмены, прогнозируемый. Мы проделали огромную работу перед этими соревнованиями. Сейчас времени расслабляться нет. 42 спортсмена по результатам чемпионата и первенства ДФО отправятся на чемпионат и первенство России. Будем планомерно готовиться, - отметил президент федерации каратэ Сахалинской области Леонид Ким.

Победа на чемпионате и первенстве ДФО гарантирует попадание на ноябрьский чемпионат России в Казани, апрельское первенство России (12-13 лет) и первенство России (14-20 лет), которое пройдет в августе в Санкт-Петербурге. На крупных соревнованиях состоится отбор в сборную страны для участия в чемпионате и первенстве Мира.

Кроме этого во Владивостоке состоялись дальневосточные межрегиональные соревнования по каратэ WKF, где команда Сахалинской области заняла второе место. Островные спортсмены завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых медалей.