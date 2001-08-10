Турнир «Утро родины» соберёт более 100 горнолыжников России
Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины» пройдут в островном регионе с 29 по 31 марта. В этом году турнир соберёт более 100 спортсменов из разных уголков нашей страны. Медали турнира оспорят горнолыжники 2005-2008 годов рождения из Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей.
- Всероссийские соревнования «Утро Родины» будем проводить уже в 7 раз. Радует, что в этом году после долгого перерыва к нам присоединился Магадан. В будущем турнир планируется сделать ещё масштабнее, - отметил президент сахалинской федерации горнолыжного спорта Андрей Агеенко.
Состязания пройдут на Спортивном и Западном склонах СТК «Горный воздух». Участники померятся силами в слаломе, слаломе-гиганте и командной гонке. Открытие состоится 29 марта в 9:00 часов.
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