ВТБ наградил победителей гонки «Берингия-2019» на Камчатке
Банк ВТБ наградил участников традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2019» в специальной номинации «За верность традициям Севера». Три премии на общую сумму один миллион рублей вручены каюрам, показавшим лучшее время прохождения трассы по сумме всех этапов гонки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.
По условиям специального конкурса, участники должны были не только пройти гонку на нарте, изготовленной традиционным способом коренных малочисленных народов Севера России, но и сделать это без нарушений.
В результате первое место в номинации «За верность традициям Севера» и премия в размере 500 тысяч рублей присуждены Алексею Суздалову, второе место и премия в размере 300 тысяч рублей – Андрею Притчину, третье (с премией 200 тысяч рублей) - Герману Айначгину.
«Мы поддерживаем «Берингию» четвертый раз – это уже стало доброй традицией, – отметила управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь. – Гонка способствует развитию интереса к истории и культуре нашей малой родины, а специальная номинация помогает сохранению уникальных ремесленных навыков коренного населения Камчатки».
Галина Зубарь также добавила, что за годы своего проведения «Берингия» стала брендом, известным далеко за пределами Дальнего Востока, что способствует росту туристической привлекательности Камчатского края, а значит, и росту доходов региона.
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