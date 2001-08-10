Сахалинка стала чемпионкой России в параллельном слаломе-гиганте

Сахалинская сноубордистка Софья Надыршина завоевала золото в параллельном слаломе-гиганте на чемпионате России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Соревнования в параллельных дисциплинах стартовали в Миасе Челябинской области на базе ГЛЦ «Солнечная долина». В борьбу за пьедестал почёта вступили спортсмены из Москвы, Красноярского и Алтайского краёв, Республики Башкортостан, Сахалинской, Челябинской, Кемеровской областей и других регионов. На старт вышли 53 мужчины и 35 женщин.

София Надыршина (тренер Ольга Желтова) стала лидером ещё по итогу отборочного тура. В большом финале представительница Центра спортивной подготовки Сахалинской области обошла Елизавету Салихову из Республики Башкортостан, завоевала золото и стала чемпионкой страны.