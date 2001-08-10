Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»

Знакомство с новыми системами обучения горным лыжам, участие в мастер-классах для детей-сирот, возможность представить родную страну и эффектно выступить на показательном шоу - таким стал международный конгресс «ИНТЕРСКИ-2019» для двух инструкторов из Южно-Сахалинска.

Международный конгресс «ИНТЕРСКИ-2019» проходил в Болгарии на известных горнолыжных склонах Пампорово. Участниками конгресса стали команды из 28 стран, в числе которых «киты» горных лыж из Австрии, Швейцарии, Франции, США, Канады, Германии, Кореи, Японии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Россию представляла команда Всероссийской ассоциации горнолыжных инструкторов (ВАГИ). В ее состав вошли инструкторы из Южно-Сахалинска. Это Наталия Каурова, руководитель делегации ИНТЕРСКИ Россия, и Владимир Ополев, генеральный секретарь ИНТЕРСКИ Россия, вице-президент ВАГИ, которому было доверено почетное право съезда в составе демо-команды ВАГИ с флагом России.

Для проведения демонстрационных спусков организаторами был предоставлен склон Стената. Это известная лыжная трасса в Пампорово, где проводилось множество престижных международных соревнований в рамках национальных календарей FIS. Она отличается особой сложностью и предназначена только для профессиональных горнолыжников.

- Международный конгресс «ИНТЕРСКИ-2019» в профессиональной среде сравним с Олимпийскими играми, также проводится раз в 4 года, только для инструкторов по снежным видам спорта, - делится Наталья Каурова. - Мероприятие проходило в теплой обстановке, напоминая встречу старых друзей. Правда, погода не всегда радовала - то слепящее солнце, то дождь с громом. Но это не мешало нам получить бесценный опыт, насладиться общением с коллегами со всего мира.

Научиться было чему, программа конгресса выдалась насыщенной и яркой: демонстрационные технические спуски, лекции, мастер-классы, зрелищные церемонии открытия и закрытия, костюмированные вечерние шоу от стран-участниц и многое. К слову, показательное выступление инструкторов Южно-Сахалинска в образе Маши и Медведя, героев известного мультсериала, не оставило равнодушным зрителей и покорило своим мастерством коллег из других стран.

Все мероприятия конгресса были направлены на демонстрацию спортивных достижений и обмен опытом. Большое внимание в рамках мероприятия уделено людям с ограниченными возможностями здоровья. В болгарской, хорватской, словенской сборных были участники паралимпийского раздела горных лыж. Американская команда организовала лекции и практические занятия на склонах по адаптивному спорту.

Каждый день конгресса интернациональная команда инструкторов проводила открытые уроки с детьми-сиротами, в которых южносахалинцы принимали активное участие.

Как отмечают островные специалисты, им довелось одними из первых увидеть новую российскую техническую разработку. В ходе одного из мастер-классов вице-президентом ВАГИ Владимиром Косаревым была продемонстрирована система обучения горным лыжам «Ванька-встанька», основанная на волновых движениях, взятых из системы восточных единоборств ушу.

Опыт, полученный в Болгарии Всероссийской ассоциацией горнолыжных инструкторов, пригодится при проведении Международного конгресса снежных инструкторов, который состоится в марте 2021 года в Сочи на Красной Поляне.