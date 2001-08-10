В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»

Сегодня на территории городского парка состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости». На тропе развлечений собрались ребята 5 «Б» и 5 «Г» классов средней общеобразовательной школы № 11. Именно эти команды по итогам прошлых мероприятий стали лидерами мероприятий. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе парка.

Двадцать мальчишек и девчонок соревновались за звание самого здорового класса. Преодолев в общей сложности двадцать препятствий – лучшее время показали школьники 5 «Б» и закрепили свои позиции победителей. 19 и 20 марта команды проходили сложный маршрут на время по тропе развлечений в парке. Скорость прохождения пути фиксировали волонтеры МБУ «Центра Молодежных инициатив». По завершению каждого мероприятия выявлялись самые быстрые и ловкие команды.

Все участники получили дипломы и подарки от организаторов мероприятия.