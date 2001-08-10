Сахалинские горнолыжники поборются за медали чемпионата и первенства России

Чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту стартовал в селе Елизово Камчатского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Соревнования пройдут с 28 марта по 2 апреля. В них примут участие не только российские спортсмены, но и представители Европы, стран АТР и СНГ. Медали турнира оспорят горнолыжники Алтайского, Камчатского, Красноярского краев, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Челябинской и Сахалинской областей, а также Санкт-Петербурга, Белоруссии и Словакии.

Островной регион представят 15 спортсменов. Им предстоит побороться за пьедестал почёта в нескольких дисциплинах – слаломе, параллельном слаломе и слаломе-гиганте.