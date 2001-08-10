Сахалинцы впервые сразились на чемпионате по бильярду среди лиц с ПОДА
Открытый чемпионат Сахалинской области по бильярдному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) впервые прошёл в островном регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. В борьбу за кубки и медали турнира вступили представители четырёх районов - Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова и Анивы. В соревнованиях принимали участие как мужчины, так и женщины.
- Эти соревнования мы проводим впервые, поэтому от всей души хочу поздравить вас с этим праздником, - приветствовала спортсменов ведущий консультант министерства спорта, туризма и молодёжной политики области Юлия Святая. - Очень приятно, что к состязаниям присоединились близлежащие районы. Надеюсь, в дальнейшем мы закрепим это мероприятие и будем проводить их ежегодно. Уверена, что с каждым годом количество участников будет только расти. Всем желаю хорошего спортивного настроения! Пусть вам сопутствует удача!
Мужчины померились силами в свободной пирамиде, а представительницы прекрасной половины сыграли в пул. Схватка велась до двух побед, на встречу отводился один час.
- В соревнованиях участвую в первый раз. До этого были любительские попытки. Перед тем, как приехать на турнир, у нас было несколько тренировочных игр. Мы ознакомились с правилами, смотрели видеоролики через интернет с мастер-классами именитых бильярдистов, - рассказала председатель общества инвалидов Анивы Валентина Хуторная. - Довольно увлекательное и интересное занятие. Игра думающая, нужно соображать, поэтому необходимы навыки, регулярные тренировки. Радует, что бильярд для людей с инвалидностью - это не такой физически затратный вид спорта. Но вместе с тем всё равно немного тяжеловато, так как здесь нужно и думать, и стоять на ногах долгое время. Тем не менее, игра интересная и увлекательная. Думаю, что она вызовет интерес у многих, и соревнования станут традиционными.
В бильярдных баталиях сошлись не только новички, но и опытные спортсмены, успевшие завоевать призовые места на различных соревнованиях по бильярдному спорту. Среди них - Андрей Семикрас, взявший золото на открытом турнире по бильярду в Хабаровске, Сергей Ян из Корсакова, два раза подряд становившийся бронзовым призёром на всероссийских состязаниях, и другие.
- Бильярдом занимаюсь с 2015 года. Около года у меня был перерыв, а до этого участвовал во всероссийских соревнованиях и два раза занимал третьи места, - поделился Сергей Ян. - Подобные соревнования важно проводить как можно чаще. В первую очередь – это общение и контакт людей с ограниченными возможностями здоровья. К тому же спорт играет большую роль в индивидуальном развитии каждого человека.
По итогу турнира Сергей Ян занял первое место. Парень заслуживает отдельных оваций, поскольку смог завоевать победу, держа кий всего в одной руке. Серебро взял Андрей Семикрас, а замкнул тройку лидеров Михаил Каллига - оба спортсмена из Южно-Сахалинска.
Среди женщин победу одержала Валентина Хуторная. На втором месте Евгения Лотина из Анивы, а почётное третье место заняла холмчанка Зоя Ефимова.
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