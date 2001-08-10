В Южно-Сахалинске завершилось первенство островного региона по волейболу
В Южно-Сахалинске завершилось первенство островного региона по волейболу. Его участниками стали команды юношей и девушек 2003-2004 г.р., представлявшие Томари, Тымовское, Углегорск, Холмск, Шахтерск, Южно-Сахалинск и село Ясное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- В турнире юношей играли четыре команды. Они определили победителя и призеров по круговой системе, - пояснили в «ГБУ «Спортивная школа по волейболу».
Безоговорочным лидером турнира стала первая команда «СШ по волейболу». Подопечные тренера Алексея Владимировича Волкова не дали усомниться в своем превосходстве над соперниками, выиграв все три матча с «сухим» счетом 3:0.
Победителями первенства стали Даниил Жуков, Виктор Демин, Артем Курбатов, Семен Печников, Антон Седов, Даниил Симак, Александр Титов, Георгий Черкаскин, Юрий Экес, Антон Ярмольчук, Егор Ярмольчук.
Если с выявлением триумфатора никаких проблем не возникло, то для определения призеров членам судейской коллегии пришлось брать в руки калькуляторы.
Дело в том, что три остальных участника выиграли по одному матчу и проиграли по два. Поэтому судьям пришлось подсчитывать не только выигранные и проигранные партии, но и забитые и пропущенные мячи. В итоге второе место заняли волейболисты из села Ясное Тымовского района. Тройку призеров замкнула команда «СШ по волейболу-2» (Южно-Сахалинск).
У девушек было семь участниц. Они начали свой поход за наградами с предварительного этапа.
После игр в подгруппах были определены участницы «Финала четырех». Решающие матчи, как нетрудно догадаться, оказались самыми упорными по накалу. Полуфиналы, финал и игра за третье место держали зрителей в напряжении с первого розыгрыша мяча и до последнего.
Все призовые места заняли воспитанницы ГБУ «Спортивная школа по волейболу». На первом месте команда «СШ-1» (тренер Марина Борисовна Захарова), на втором – «СШ-2» (тренер Марина Борисовна Захарова), на третьем – «СШ» (тренер Елена Юрьевна Дробот).
Медали за первое место получили София Алексеева, Софья Бухановская, Анастасия Жарова, Вероника Жулидова, Арина Мелаева, Дарья Нагуманова, Александра Пономарева, Анна Слатова, Анастасия Солодухина.
Приятным сюрпризом для спортсменов стало участие в церемонии награждения волейболисток команды ПСК «Сахалин» Тамары Зайцевой, Алены Лозюк и Елены Ткачевой.
- Я желаю, чтобы кто-то из вас стал волейбольной звездой российского и даже международного уровня! – напутствовала участников первенства Елена Ткачева.
Затем победителям и призерам вручили медали, грамоты и кубки, а лучшие игроки первенства были удостоены специальных призов.
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