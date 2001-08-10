Сахалинцев приглашают на соревнования по мотоциклетному спорту

Третий этап Чемпионата и Первенства России по мотоциклетному спорту состоится на Сахалине. Соревнования пройдут в два этапа 30 и 31 марта. В первый день спортсмены покажут свои умения в дисциплине сноубайк-кросс. Старты пройдут на СТК «Горный Воздух».

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, в состязаниях примет участие около 30 спортсменов Сахалинской области. На сноубайках проедут представители Анивы, Корсакова и села Березняки.

- Наши ребята оказались первыми на первом и втором этапах Кубка России, причем не только в личном, но и в командном зачете. Мы с большим отрывом обошли конкурентов. Думаю, здесь развернется нешуточная борьба, - поделился организатор соревнований Дамир Ганеев.

Во второй день соревнований спортсмены поменяют место. Старты пройдут в лесном массиве села Елочки. Участники сразятся в дисциплине эндуро на сноубайк. Оценивать мастерство островитян будут приглашенные судьи из Москвы.

Открытие соревнований намечено на 10:50 на средней площадке СТК «Горный Воздух». Во второй день заезды начнутся в 11:20 в лесном массиве села Елочки. Вход на площадки свободный.