В Южно-Сахалинске состоялась коллегия регионального минспорта
В Южно-Сахалинске прошла ежегодная коллегия Министерства спорта, туризма и молодежной политики. Она собрала представителей муниципальных образований островного региона, различных ведомств, спортивных федераций, общественных организаций, а также спортсменов.
Ежегодно на коллегии министерства подводят итоги работы и намечают планы на будущий год. Докладчики, в числе которых были и представители спортивных федераций, рассказали о своей деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
- Задача коллегии – это, конечно, обсудить, что было сделано, какие проблемы у нас появились и есть ли предложения для их решения. Это такой формат, где не только презентуют отчет, но это еще и диалог, где мы можем выявить или решить проблемы, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Прошедший год и начало нынешнего запомнились сахалинцам масштабными спортивными событиями. Например, в Южно-Сахалинске впервые состоялись зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». В островном регионе провели огромную работу не только по подготовке спортивных команд, объектов. Большой шаг вперед сделала сфера гостеприимства.
- Самое главный результат нашей работы – это человеческий капитал. Те, люди, которые работали над организацией и «Детей Азии» и соревнований Far East Cup и других событий. Это команда, которая появилась на Сахалине, которая имеет опыт проведения крупномасштабных спортивных событий. Это положительно скажется в дальнейшем. Тем более что глава Сахалинской области ставит задачу по развитию событийного, спортивного туризма, - добавил Егор Умнов.
Участники коллегии вступили с докладами о реализации всероссийского проекта ГТО, развитии легкой атлетики, а также профессионального спорта. Не обошли стороной и работу в районах области. Завершилась коллегия обсуждением докладов. Участники смогли внести свои предложения в программу развития отрасли на следующие годы.
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