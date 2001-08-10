Тихоокеанское
информационное агентство
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15:37, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял бронзу на первенстве России в слаломе

Сахалинец взял бронзу на первенстве России в слаломе

Член сборной команды Сахалинской области по горнолыжному спорту Леонид Трясов завоевал бронзовую медаль в слаломе первенства России на Камчатке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Чемпионат и первенство страны стартовали 28 марта в Елизово. Соревнования такого уровня проходят в Камчатском крае впервые за 19 лет. В состязаниях принимают участие не только российские спортсмены, но и представители Европы, стран АТР и СНГ. За медали турнира борются горнолыжники Алтайского, Камчатского, Красноярского краев, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Челябинской и Сахалинской областей, а также Санкт-Петербурга, Белоруссии, Словакии, Чехии, Словении, Австрии и Хорватии.

Честь островного региона отстаивают 15 спортсменов. По итогу первой гонки в слаломе Леонид Трясов (тренер Евгений Зарохович) стал бронзовым призёром, уступив золото местному спортсмену Никите Алехину и серебро - москвичу Даниилу Баркову.

Соревнования продлятся до 2 апреля. Участников ждёт слалом, параллельный слалом и слалом-гигант.

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