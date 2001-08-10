Звания мастеров спорта получили четыре сахалинца

Торжественное вручение удостоверений мастеров спорта России состоялось сегодня в Южно-Сахалинске. Звание получили четыре островитянина. Церемония прошла на ежегодной коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, на которой традиционно подводят итоги года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном министерстве.

Звание мастера спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата присвоено Андрею Семикрасу, который завоевал золото на открытом турнире Хабаровского края по бильярдному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Вместе с ним звания удостоился и легкоатлет Тутенько Михаил, который неоднократно становился победителем различных соревнований.

Мастерами спорта России по танцевальному спорту стали Яков Предко и Полина Астахова, ежегодно пополняющие личную копилку наград золотыми медалями. Например, в начале марта они завоевали первое место на Чемпионате и Первенстве ЮФО.

Отдельно отметили директора школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Леонида Ким. Сахалинцу вручили почетную грамоту правительства региона за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории области и многолетний труд.

- Приятно получать такие поощрения, тем более что наша школа – одна и самых результативных в области. Мы недавно вернулись с чемпионата и первенства ДФО, где завоевали больше 80 медалей, - поделился Леонид Ким.

На коллегии также отметили и финалистов IIIX Спартакиады среди органов исполнительной и законодательной власти островного региона. В общекомандном зачете второе место завоевал коллектив агентства по обеспечению деятельности мировых судей области, третье – у команды министерства лесного и охотничьего хозяйства островного региона. Кубок за первое место получила команда областной думы. Награду участникам вручили на прошлой неделе.

Грамоты и кубки получили также участники XXII спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области. Первое место оказалось у команды городского округа г. Южно-Сахалинск, второе завоевала команда правительства области, а третье – команда Поронайского городского округа.