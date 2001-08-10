Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы

Финал Кубка России и этап Кубка Европы состоялись на базе горнолыжного комплекса «Роза Хутор» в Сочи. Они собрали около 40 спортсменов из разных стран. Сноубордисты соревновались в акробатических дисциплинах — биг-эйр и слоуп-стайл. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Островной регион на соревнованиях представил Юрий Чемодуров. Молодой человек исполнил трюк фронсайд 180 (3 оборота) с захватом доски двумя руками, тем самым завоевал третье место на Кубке Европы.

- Я рад тому что попал в тройку по слоуп стайлу, но каких-то сильных эмоций не испытал. В этом сезоне было много соревнований, где были удачные выступления и не очень, поэтому для меня Кубок Европы прошел как очередной хороший день в компании друзей в хорошую погоду и на хороших трамплинах, - поделился спортсмен.

Кроме этого спортсмен занял первое место общекомандного зачета в двух дисциплинах.