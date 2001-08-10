Сахалинскую спортсменку с победой поздравил Владимир Путин
Елена Костенко стала победительницей XXIX Всемирной зимней универсиады, которая прошла в Красноярске. Девушка оказалась лучшей в дисциплине слоуп-стайл. С победой спортсменку поздравил президент. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.
- Приятно почувствовать себя особенной и причастной к большому значимому делу. Только в такие минуты приходит понимание, что твои победы радуют и вдохновляют не только тебя, что твои усилия, травмы и слезы, радость от больших и маленьких достижений могут быть оценены на таком высоком уровне. Это волнует и вдохновляет. Конечно, мы ждали встречу с президентом, и я испытывала чувство гордости, потому что не каждый день тебе поживает руку такой человек, - поделилась спортсменка.
Напомним, до этого сахалинка получила поздравительную телеграмму от Владимира Путина. Универсиада в Красноярске – вторая в спортивной карьере Елены Костенко. На предыдущих состязаниях, прошедших в 2017 году в Алматы, она завоевала серебряную медаль в биг-эйре.
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