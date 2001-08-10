На Сахалине более 100 горнолыжников вышли на старт всероссийского турнира «Утро Родины»
Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины» стартовали на Сахалине. Турнир проводится уже седьмой год подряд. В этот раз выявить сильнейших в слаломе, слаломе-гиганте и командной гонке вызвалось свыше 100 горнолыжников 2005-2008 годов рождения из Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном министерстве.
На параде открытия участников приветствовал президент федерации горнолыжного спорта островного региона Андрей Агеенко. Он пожелал юным спортсменам удачи, отличного настроения, быстрых заездов и хороших результатов.
- Это очень важные соревнования, поскольку позволяют выявлять новых звёздочек. Турнир проводится в конце сезона, чтобы уже в следующем те ребята, которые выступают в старшей возрастной группе, могли участвовать в отборочных соревнованиях в сборную команду России. Так, мы формируем юниорские составы, поэтому это главный старт сезона для наших детей, - отметил глава федерации.
В первый день участники померились силами в гигантском слаломе. Среди юношей 12 лет первым стал Тимур Царьков из Магадана, уложившись по результатам двух заездов в 1:39.35 минуты. На финише юноша поделился секретом успеха.
- Главное стремиться к победе и слушать тренеров. Не расстраиваться, если проигрываешь, а наоборот всегда идти вперёд и не сдаваться, - уверен Тимур. - Лыжами занимаюсь около 8 лет. На «Утро Родины» выступаю впервые. Перед стартом было немного страшно, думал, что на трассе будет лёд, боялся упасть. Но в итоге проехал, и мне очень понравилось, сразу захотелось повторить. Склоны у вас хорошие, с буграми, лучше, чем у нас в Магадане. Сахалинцы достаточно сильные спортсмены. У них есть все шансы на победу.
Серебро завоевал его земляк Роман Пруцков (1:44.58), а бронзу хабаровчанин Иван Ким (1:46.84).
Среди представительниц прекрасной половины медаль высшей пробы вновь взял представитель Магадана – сильнейшей стала Олеся Жукова, показав результат – 1:47.03 минуты. Второе место заняла островная спортсменка Арина Журавлёва (1:48.80), а замкнула тройку лидеров её землячка Вероника Лещенко (1:49.61).
Среди четырнадцатилетних спортсменов быстрее всех спуск преодолел камчадал Никита Сафонов (1:37.23). Серебро и бронзу разделили островитяне Павел Быков (1:38.85) и Никита Ким (1:40.77). В противостоянии девушек того же возраста победительницами стали сахалинки - Ксения Баранова (1:40.65), Янина Ким (1:40.86) и Альбина Глухова (1:43.79).
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