Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2019
Сегодня 20:42
64,73|72,72|68,32
В Южно-Сахалинске для проезда частично закрывают переулок Энергетиков
10:27, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине более 100 горнолыжников вышли на старт всероссийского турнира «Утро Родины»

На Сахалине более 100 горнолыжников вышли на старт всероссийского турнира «Утро Родины»

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины» стартовали на Сахалине. Турнир проводится уже седьмой год подряд. В этот раз выявить сильнейших в слаломе, слаломе-гиганте и командной гонке вызвалось свыше 100 горнолыжников 2005-2008 годов рождения из Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном министерстве.

На параде открытия участников приветствовал президент федерации горнолыжного спорта островного региона Андрей Агеенко. Он пожелал юным спортсменам удачи, отличного настроения, быстрых заездов и хороших результатов.

- Это очень важные соревнования, поскольку позволяют выявлять новых звёздочек. Турнир проводится в конце сезона, чтобы уже в следующем те ребята, которые выступают в старшей возрастной группе, могли участвовать в отборочных соревнованиях в сборную команду России. Так, мы формируем юниорские составы, поэтому это главный старт сезона для наших детей, - отметил глава федерации.

В первый день участники померились силами в гигантском слаломе. Среди юношей 12 лет первым стал Тимур Царьков из Магадана, уложившись по результатам двух заездов в 1:39.35 минуты. На финише юноша поделился секретом успеха.

- Главное стремиться к победе и слушать тренеров. Не расстраиваться, если проигрываешь, а наоборот всегда идти вперёд и не сдаваться, - уверен Тимур. - Лыжами занимаюсь около 8 лет. На «Утро Родины» выступаю впервые. Перед стартом было немного страшно, думал, что на трассе будет лёд, боялся упасть. Но в итоге проехал, и мне очень понравилось, сразу захотелось повторить. Склоны у вас хорошие, с буграми, лучше, чем у нас в Магадане. Сахалинцы достаточно сильные спортсмены. У них есть все шансы на победу.

Серебро завоевал его земляк Роман Пруцков (1:44.58), а бронзу хабаровчанин Иван Ким (1:46.84).

Среди представительниц прекрасной половины медаль высшей пробы вновь взял представитель Магадана – сильнейшей стала Олеся Жукова, показав результат – 1:47.03 минуты. Второе место заняла островная спортсменка Арина Журавлёва (1:48.80), а замкнула тройку лидеров её землячка Вероника Лещенко (1:49.61).

Среди четырнадцатилетних спортсменов быстрее всех спуск преодолел камчадал Никита Сафонов (1:37.23). Серебро и бронзу разделили островитяне Павел Быков (1:38.85) и Никита Ким (1:40.77). В противостоянии девушек того же возраста победительницами стали сахалинки - Ксения Баранова (1:40.65), Янина Ким (1:40.86) и Альбина Глухова (1:43.79).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?