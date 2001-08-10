На Сахалине соревновались лучшие мотоциклисты России
3-й этап Чемпионата России по мотоциклетному спорту состоялся на Сахалине. Соревнования прошли в два этапа 30 и 31 марта. В первый день спортсмены показали свои умения в дисциплине сноубайк-кросс. Второй год подряд мотоциклисты соревнуются на СТК «Горный Воздух». На средней площадке комплекса состоялось торжественное открытие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Удивительный, яркий и динамичный вид спорта. Сегодня сахалинские спортсмены очень уверенно выступают, у нас растут чемпионы. Прекрасно, что «Горный Воздух» имеет возможность проводить не только соревнования для горнолыжников или сноубордистов, но и мотоциклистов, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.
- Последние два года вызывает особое восхищение развитие мотоциклетного спорта на Сахалине. В прошлом очень редко можно было увидеть спортсменов дальневосточного региона, но за два последних года ситуация полностью изменилась. Вы сейчас лидеры чемпионата России. Я также поздравляю вас с особой гордостью – сахалинец Артем Юрчук в этом году выиграл Кубок Европы, - добавил генеральный секретарь федерации мотоциклетного спорта России Евгений Паршин.
В чемпионате России участвовали только сахалинцы. Всего 26 спортсменов из Корсакова, Южно-Сахалинска и села Березняки. По словам организаторов, это не удивительно. Островная команда становилась лучшей на предыдущих двух этапах. В первый день соревнований участникам совершили два заезда по 15 минут. Оценивали мастерство островитян приглашенные судьи из Москвы.
- Трасса технически интересная, сложная, но безопасная. Много препятствий, трамплинов и виражей. Безопасная потому, что невозможно развить большую скорость из-за препятствий. Спортсмены показывают именно мастерство вождения мотоцикла, а не просто езду, - рассказал президент сахалинской федерации мотоциклетного спорта Дамир Ганеев.
Во второй день соревнований старты прошли в лесном массиве села Елочки. Участники сразились в дисциплине эндуро на сноубайк. Несмотря на сложность испытаний среди участников есть и представительницы слабого пола. Например, победительница первого и второго этапов чемпионата России Светлана Баранова.
- Меня очень тянет к таким прекрасным большим и тяжёлых штукам. Люблю мотоциклы. С детства каталась на самокатах, велосипедах, потом 15 лет профессионально танцевала и как-то поменяла спорт. На сноубайке меньше года катаюсь, а вот на эндуро побольше. Здесь я получаю адреналин и нереальную свободу, - поделилась спортсменка.
В первый день состязаний среди женщин лучшей стала Светлана Баранова, второе место заняла Анастасия Добровольская, а третье – Анастасия Ногтева. Среди мужчин первое место завоевал Артем Юрчук, серебро оказалось в руках Олега Бибикова, а бронза у Константина Нестерова.
- Много зрителей, а еще и под конец заезда солнышко вышло и трассу отпустило. Сначала она была жесткая, некомфортно было ехать, а потом снег стал рыхлее и стало легче ехать, и, самое главное, мы получили огромное удовольствие, - рассказал участник соревнований Олег Бибиков.
Во второй день состязаний среди женщин присуждали только первое место, его заняла Светлана Баранова. А среди мужчин лучшим стал Олег Бибиков, вторым к финишу пришел Александр Сайгушинский, а третьим стал Константин Нестеров.
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