Сахалинская сборная по боксу вничью провела матчевую встречу со спортсменами из Японии
В Японии, в городе Саппоро состоялась Международная матчевая встреча по боксу «Сахалин-Хоккайдо». Команду островного региона представляли: Сергей Васильев и Артур Батмен из Шахтерска, Владислав Плотников из Томари, Акжол Джумагулов из Корсакова, Владимир Солуянов и Баишбек уулу Жусуп из Южно-Сахалинска, Дмитрий Сарана из Макарова, Артем Максименко из Долинска.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, спортсменов сопровождал двукратный олимпийский чемпион, президент региональной федерации бокса Олег Саитов, старший тренер сборной по средним юношам 13-14 лет Сергей Алексеев и тренер сборной команды области Сергей Постриганов.
Поездка в Японию и международная матчевая встреча между сборными командами уже не первая и проходит в рамках договора о сотрудничестве между СРОО «Федерация бокса Сахалинской области» и Федерацией любительского бокса Хоккайдо, подписанного в апреле 2017 года.
-Наши ребята молодцы. Мы видим, как они растут и развиваются. Они стараются. Я вижу, что они прислушиваются к тем советам, которые им говоришь. Стараются не пропускать тренировки. Результат есть, он очевиден, - отметил Олег Саитов.
По итогам Международной матчевой встречи по боксу Сахалин-Хоккайдо счет составил 4:4.
Победители:
- Васильев Сергей (2006 г.р., пгт. Шахтерск, тренер Алексеев Сергей Валерьевич) в весовой категории до 28 кг;
- Плотников Владислав (2006 г.р.,г.Томари, тренер Петровский Константин Константинович) в весовой категории до 38,5 кг)\
- Баишбек уулу Жусуп (2003 г.р., г. Южно-Сахалинск, тренер Якушев Александр Владимирович) в весовой категории до 54 кг.
- Максименко Артем (2004 г.р., г. Долинск, тренер Лавров Салават Хакимьянович) в весовой категории до 66 кг.
- Подобные поединки очень важны для наших спортсменов. Совместные учебно-тренировочные сборы позволяют обменяться опытом, повышение своей квалификации, - отмечает тренер Сергей Алексеев.
Федерация бокса Сахалинской области благодарит за содействие в организации поездки генерального спонсора- ООО «Восточная горнорудная компания».
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня Сахалинскую спортсменку с победой поздравил Владимир Путин
- 09:01 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска используют метод дополненной реальности для информирования граждан
- 09:22 Сегодня Сахалинские власти впервые профинансируют создание дополнительных бюджетных мест в СахГУ
- 09:41 Сегодня Сергей Надсадин взял реконструкцию дорог в 25-м микрорайоне под личный контроль
17:32 28 Марта В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
16:01 28 Марта Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»
09:57 25 Марта На Сахалине планируется повысить выплаты по уходу за инвалидами
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
- 15:04 Сегодня Сахалинские кадеты стали лучшими в конкурсе строя и песни в Москве
- 10:54 Сегодня В Южно-Курильске завершился очередной детский фестиваль народного творчества
- 10:03 Сегодня Сахалинскую спортсменку с победой поздравил Владимир Путин
- 17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?