Сахалинская сборная по боксу вничью провела матчевую встречу со спортсменами из Японии

В Японии, в городе Саппоро состоялась Международная матчевая встреча по боксу «Сахалин-Хоккайдо». Команду островного региона представляли: Сергей Васильев и Артур Батмен из Шахтерска, Владислав Плотников из Томари, Акжол Джумагулов из Корсакова, Владимир Солуянов и Баишбек уулу Жусуп из Южно-Сахалинска, Дмитрий Сарана из Макарова, Артем Максименко из Долинска.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, спортсменов сопровождал двукратный олимпийский чемпион, президент региональной федерации бокса Олег Саитов, старший тренер сборной по средним юношам 13-14 лет Сергей Алексеев и тренер сборной команды области Сергей Постриганов.

Поездка в Японию и международная матчевая встреча между сборными командами уже не первая и проходит в рамках договора о сотрудничестве между СРОО «Федерация бокса Сахалинской области» и Федерацией любительского бокса Хоккайдо, подписанного в апреле 2017 года.

-Наши ребята молодцы. Мы видим, как они растут и развиваются. Они стараются. Я вижу, что они прислушиваются к тем советам, которые им говоришь. Стараются не пропускать тренировки. Результат есть, он очевиден, - отметил Олег Саитов.

По итогам Международной матчевой встречи по боксу Сахалин-Хоккайдо счет составил 4:4.

Победители:

Васильев Сергей (2006 г.р., пгт. Шахтерск, тренер Алексеев Сергей Валерьевич) в весовой категории до 28 кг;

Плотников Владислав (2006 г.р.,г.Томари, тренер Петровский Константин Константинович) в весовой категории до 38,5 кг)\

Баишбек уулу Жусуп (2003 г.р., г. Южно-Сахалинск, тренер Якушев Александр Владимирович) в весовой категории до 54 кг.

Максименко Артем (2004 г.р., г. Долинск, тренер Лавров Салават Хакимьянович) в весовой категории до 66 кг.

- Подобные поединки очень важны для наших спортсменов. Совместные учебно-тренировочные сборы позволяют обменяться опытом, повышение своей квалификации, - отмечает тренер Сергей Алексеев.

Федерация бокса Сахалинской области благодарит за содействие в организации поездки генерального спонсора- ООО «Восточная горнорудная компания».