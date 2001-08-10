Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2019
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17:21, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали золотую и серебряную медали первенства России по горнолыжному спорту

На Камчатке продолжаются чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту. Сегодня на ГЛК «Гора Морозная» Елизовского района состоялись соревнования в дисциплине слалом-гигант. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В женском чемпионате победила Екатерина Ткаченко из Москвы, серебро и бронзу Рината Абдулкаюмова и Кристина Крюкова (обе – Камчатский край).

У мужчин в VIII этапе Кубка России на подиум поднялись москвич Павел Трихичев Александр Андриенко из Калужской области и Иван Кузнецов (Камчатский край).

В первенстве России среди юниоров успешно проявили себя сахалинцы. Артем Кашинцев завоевал золотую медаль, а Дмитрий Пышкин – серебряную. Бронза в активе Никиты Алехина с Камчатки.

Добавим, что 2 апреля состоятся очередные гонки в дисциплине слалом-гигант. В программе чемпионат России у мужчин, первенство России у юниорок, соревнования FIS и этап Кубка России у женщин.

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