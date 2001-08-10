Сахалинцы взяли золото и серебро в командной гонке турнира «Утро Родины»

На Сахалине завершились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины». В финальный день состязаний участники померились силами в самых зрелищных заездах турнира - командных гонках.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, право быть лучшим оспорили команды Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей. Всего на старт Западного склона СТК «Горный воздух» вышло более 100 спортсменов 2005-2008 годов рождения.

Соревнования проводились по двум параллельным трассам – «красной» и «синей». В каждой команде было по четыре человека – две девочки и два мальчика. По правилам, участник, приехавший к финишу раньше соперника, приносит своей команде очки.

По итогам гонки победу одержала команда «Сахалин-2», на втором месте – «Сахалин-1», на третьем Магадан, а замкнули великолепную четвёрку представители Камчатки.

В завершение соревнований состоялась церемония награждения, где победителей и призёров наградили за все три дня гонок в каждой дисциплине. Так, в медальном зачёте младшей возрастной группы (U12) всех превзошла команда «Сахалин-1», на втором месте «Сахалин-2», а замкнула тройку лидеров Магаданская область. В старшей возрастной группе до 14 лет лидировала команда «Сахалин-1», на второй строчке Камчатский край, а следом идёт «Сахалин-2».

- В целом соревнования прошли на достойном уровне. Гонки были интересными и зрелищными. Сахалинцы показали себя достаточно хорошо. В личном зачёте очень удивили спортсмены из Магадана. Также достойно показали себя горнолыжники из Камчатки, Приморья и Хабаровска, – отметил президент федерации горнолыжного спорта Сахалинской области Андрей Агеенко.

По результатам турнира будут формироваться юношеские составы для участия в летней подготовке и в составе сборных команд Сахалинской области на всероссийских соревнованиях.