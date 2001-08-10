В проекте «Сахалинское долголетие» могут поучаствовать более 5 тысяч пенсионеров

По инициативе главы региона Валерия Лимаренко в Южно-Сахалинске стартовал новый социальный проект «Сахалинское долголетие». Неработающие пенсионеры получили возможность бесплатно участвовать в спортивных, оздоровительных и культурно-досуговых мероприятиях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

– Проект создан, чтобы показать: с выходом на пенсию жизнь может стать более активной и насыщенной, – отметил Валерий Лимаренко. – В пилотном режиме с 1 апреля «Сахалинское долголетие» запущено в Южно-Сахалинске. В дальнейшем расширим на всю область.

Новый проект реализуется совместно министерством спорта, туризма и молодежной политики, министерством социальной защиты и министерством культуры и архивного дела островного региона.

– С сегодняшнего дня набираются группы пенсионеров для бесплатных занятий физкультурой и спортом. Тренировки будут проводиться в восьми подведомственных учреждениях – в школах по горнолыжному спорту и сноуборду, самбо и дзюдо, восточных единоборств, летних и зимних видов спорта, а также в волейбольном центре, спортшколе «Кристалл» и «Олимпии-Парк», – рассказала ведущий консультант областного минспорта Юлия Святая.

Уже составлен график работы секций, занятия будут вести опытные тренеры и инструкторы. Сейчас участники проекта «Сахалинское долголетие» занимаются в гимнастических и тренажерных залах. В теплое время года они смогут осваивать финскую ходьбу, а в декабре – встать на беговые и горные лыжи.

Раисе Марченко 72 года. Несмотря на возраст, женщина старается поддерживать себя в тонусе, занимается не только физкультурой, но и танцами.

– Благодаря всему этому чувствую себя бодро, появляется море энергии. Прямо чувствую, как становлюсь моложе. Здорово, что так много учреждений подключились к новому проекту. У сахалинских пенсионеров появился большой выбор. Культурные мероприятия мы тоже обожаем, стараемся не пропускать ни одного, – поделилась Раиса Марченко.

В рамках проекта пенсионеры также получили бесплатный доступ в семь учреждений культуры Южно-Сахалинска – Чехов-центр, областную филармонию, Сахалинский зооботанический парк, областной краеведческий и художественный музеи, литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и киноконцертный зал «Комсомолец». По картам, которые выдаются участникам «Сахалинского долголетия», люди старшего поколения могут бесплатно посещать выставки, концерты и спектакли.

Участие в новом проекте доступно для всех желающих неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет. Всего полезным начинанием будет охвачено более 5 тысяч человек. Для участия необходимо обратиться в Центр социального обслуживания населения Сахалинской области, расположенный в Южно-Сахалинске по адресу: улица Пуркаева, 80.

– Специалисты ознакомят с перечнем учреждений культуры и спорта, где сахалинцы старшего поколения могут бесплатно участвовать в разнообразных мероприятиях, – отметила начальник отдела учреждений социального обслуживания областного министерства соцзащиты Елена Кобец. – Проект предусматривает, что в месяц пожилой человек посетит 20 спортивных и культурных мероприятий.