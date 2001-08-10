Сахалинские кикбоксёры завоевали серебро на чемпионате и первенстве ДФО

Сахалинцы Тимофей Микшенко и Вита Вон взяли две серебряные медали на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа (ДФО) по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком.

Соревнования проходили в Хабаровске в рамках юношеских игр боевых искусств Азиатско-Тихоокеанского региона. За медали турнира боролось 120 бойцов из Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Якутии, ЕАО, Бурятии и Забайкалья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.

В финале Вита Вон уступила призеру первенства Европы, а Тимофей Микшенко в заключительном бою проиграл победителю первенства Мира. Итог – два серебра.

В турнире своё мастерство демонстрировали и другие сахалинские кикбоксёры. Олег Чо и Алексей Сусолин в предварительных поединках встретились с сильными спортсменами - призерами первенства мира и чемпионами России. К сожалению, островитянам не удалось пробиться в финал.

- Поединки были очень динамичными, ребята выкладывались по полной. Не все наши спортсмены смогли занять призовые места, но вместе с тем они были отмечены судейским и тренерским составом ДФО и теперь отправятся на сборы перед чемпионатом и первенством России в разделе фулл-контакт с лоу-киком, - отметил президент сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 14 апреля по 23 апреля этого года в Самаре.