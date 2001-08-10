Трудовые коллективы Южно-Сахалинска приняли участие в соревнованиях по плаванию
В городском бассейне спортивной школы по плаванию состоялся очередной этап Спартакиады трудовых коллективов Южно-Сахалинска. 21 команда предприятий областного центра состязались в заплыве на 50 метров вольным стилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
По итогам суммарного времени заплыва 4-х участников каждой команды места распределились следующим образом - третье место заняли представители СахалинЭнерго (02,03,81), второе — работники компании Сахалин Энерджи (02,00,54) и победителем стала команда Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска (01,53,00).
- Про соревнования узнал из служебной рассылки на рабочей почте, раньше, еще в школе, я занимался плаванием и решил поучаствовать за честь нашей компании, - рассказал монтер релейной защиты компании «СахалинЭнерго» Артем Комиссар.
На церемонии награждения начальник отдела физической культуры и спорта Департамента по делам молодежи, спорту и туризму Вадим Таксанов наградил победителей и призеров кубками, медалями и грамотами, а также пожелал всем участникам успехов и дальнейших побед в предстоящих этапах спартакиады.
Впереди у трудовых коллективов участие в соревнованиях из нормативов ГТО, легкоатлетической эстафете, настольном теннисе, японском мини-волейболе, мини-футболе и шахматах.
Следующим этапом спартакиады станут соревнования по пулевой стрельбе, старт которых состоится 27 апреля в пулевом тире муниципальной спортивной школы игровых видов спорта.
Предварительные заявки с медицинской отметкой о допуске в соревнованиях принимаются не позднее трех дней до начала соревнований на электронный адрес a.kolychev@yuzhno-sakh.ru. Также заявки можно подать в Департамент по делам молодежи, спорту и туризму по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 31, каб. 14, тел. 8(4242) 31-25-98 (доб. 8).
Также обязательным условием допуска на каждом этапе Спартакиады является наличие уникального идентификационного номера (УИН) у всех участников команды, полученного при регистрации на сайте ГТО. УИН указывается в заявке. По вопросам регистрации на сайте обращаться по телефонам: 8(4242)300-634, либо 8(4242)31-25-98 доб. 8.
Ознакомиться с положением Спартакиады, скачать форму заявки, а также узнать расписание этапов и предварительные результаты можно на сайте Департамента.
Результаты турнира:
1 место — Департамент по делам молодежи, спорту и туризму (01,53,00)
2 место — Сахалин Энерджи (02,00,54)
3 место — СахалинЭнерго (02,03,81)
4 место — Локомотив (02,09,25)
5 место — Департамент образования (02,11,83)
6 место — УФСИН (02,18,71)
7 место — Дальморнефтегеофизика (02,31,75)
8 место — Газпром трансгаз Томск (02,38,61)
9 место — Департамент городского хозяйства (02,39,08)
10 место — Управление федерального казначейства по Сахалинской области (02,42,76)
11 место — Сахалинский поисково-спасательный отряд им.Полякова МЧС России (02,48,79)
12 место — АвиаШельф (02,49,13)
13 место — РН-Сахалинморнефтегаз (03,00,98)
14 место — Аэропорт «Южно-Сахалинск» (03,09,54)
15 место — Сахалинская коммунальная компания (03,22,33)
16 место — Управление противопожарной службы (03,25,57)
17 место — Союз пенсионеров России (03,25,76)
18 место — Детский сад №42 «Черемушки» (03,43,41)
19 место — Детский сад №54 «Белоснежка» (04,20,86)
20 место — Детский сад №9 «Чебурашка» (04,48,01)
21 место — Детский сад №25 «Русалочка» (05,14,40)
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