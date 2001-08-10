Пять медалей завоевали сахалинские тяжелоатлеты на Чемпионате России
XXIV Чемпионат России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп состоялся в Туле. Участниками состязаний стали около 700 спортсменов из боле чем 60 регионов страны. Сахалинскую область на соревнованиях представили пять спортсменов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном министерстве.
В соревнованиях приняли участие жители Холмска и Южно-Сахалинска. Спортсмены выступали в разных возрастных категориях и каждый из них завоевал медаль.
Екатерина Павлова из Холмска соревновалась в категории 45-49 лет. Сахалинка заняла первое место с результатом 52 кг в рывке и 65 кг в толчке. Тем самым холмчанка стала трехкратной чемпионкой России по тяжелой атлетике.
А Михаил Щербак из Южно-Сахалинска стал девятикратным чемпионом России. Мужчина выступал в категории 50-54 года и стал лучшим с результатом 105 кг в рывке и 130 кг в толчке.
- Впечатление хорошие, очень много было людей, по 40 человек в каждой возрастной группе. Моя очередь дошла только после полуночи. Я выступал с пол первого до часу. Ночью было, конечно, сложнее, я бы мог лучше выступить, - поделился спортсмен.
Еще одно золото в копилку островной команды принес Ким Дэк Сэн из Холмска, который выступал в возрастной группе 65-69 лет. Он завоевал золото с результатом 70кг в рывке и 85 кг в толчке.
На пьедестал почета также поднялся Геннадий Шуберт из Южно-Сахалинска. Мужчина победил в состязаниях и стал двукратным чемпионом России с результатом 65 кг в рывке и 85 кг в толчке.
Бронзовую медаль получил южно-сахалинец Сергей Сергиенко, который выступал в категории 60-64 года. Спортсмен поднял 91 кг в рывке и 120 кг в толчке.
Сейчас островные тяжелоатлеты начинают усиленно готовиться к следующим состязаниям. В июне сахалинцы отправятся на Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, который пройдет в Финляндии. А в августе их ждет Чемпионат Мира в Канаде.
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