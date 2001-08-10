Южно-сахалинской спортивной школе «Кристалл» исполняется шесть лет

6 апреля 2019 года спортивной школе «Кристалл» исполнится 6 лет. Накануне очередного дня рождения в «Кристалле» решили вспомнить самые яркие и значимые события прошедшего года, а также поделиться планами на будущее. Об этом ТИА «Острова» сообщили в школе.

Несмотря на переименование учреждения (дворец спорта стал спортивной школой), которое состоялось в октябре минувшего года, «Кристалл» по-прежнему остается многофункциональным комплексом, способным принимать мероприятия различного уровня и статуса.

Одним из последних событий, которое ярко запечатлелось в памяти сахалинцев, конечно, стало проведение I международных зимних игр «Дети Азии». Для коллектива спортивной школы эти соревнования подарили шанс проверить свои силы и возможности, а воспитанники «Кристалла» получили незабываемый опыт участия в международных состязаниях. Несмотря на то, что призовые места нашим ребятам занять не удалось, они лишь еще больше укрепились в цели добиться совершенства в спорте.

Огромный интерес среди островной публики вызвал новый для нашего региона вид спорта – шорт-трек. В рамках «Детей Азии» соревнования среди конькобежцев собирали полные трибуны болельщиков. Для коллектива спортивной школы «Кристалл» подготовка и проведение состязаний по этому виду спорта подарили ценный опыт, который без сомнений пригодится в недалеком будущем. На сегодняшний день в адрес «Кристалла» уже поступило несколько обращений с вопросом о сроках открытия отделения по шорт-треку. Окончательное решение о развитии этого вида спорта в Сахалинской области будет принято региональным Минспортом.

Воспитанники спортивной школы «Кристалл» в минувшем году достаточно часто выезжали за пределы региона для участия в различных соревнованиях. Представительницы зажигательного чир спорта вошли в пятерку лучших на чемпионате и первенстве Европы среди двоек в Греции, а по итогам участия на первенстве России стали членами сборной страны и получили шанс выступить на чемпионате Европы. Кроме того, по результатам первенства России в Москве 19 сахалинских спортсменок выполнили норматив по разряду КМС.

Боксеры «Кристалла» уже долгое время остаются одними из самых сильных соперников среди участников соревнований Сахалинской области. Победоносные выступления на областных турнирах уже становятся традицией для спортсменов. Значимую победу в копилку воспитанников отделения бокса «Кристалла» принесло выступление одного из спортсменов, который завоевал право участия на первенстве России по боксу. Кроме того, благодаря поддержке президента Сахалинской федерации бокса Олега Саитова сахалинские боксеры получают возможность участия в международных товарищеских встречах, что значительно повышает их технический уровень. Так, например, в минувшем году островные спортсмены сразились в спаррингах с корейскими и японскими соперниками.

Значительными результатами отличились и представители одного из приоритетных видов спорта в «Кристалле» – хоккея. В Калининграде на «Янтарной клюшке» хоккеисты команды «Кристалл-2006» стали серебряными призерами. Турнир в Челябинске принес команде «Кристалл-2007» золото. Первенство Дальнего Востока по хоккею в Южно-Сахалинске и первенство Дальневосточного федерального округа в Благовещенске вновь стали победоносными для наших хоккеистов. В Белгородской области на турнире в Шебекино «Кристалл-2006» стал серебряным призером. На турнире «Южный лед» в Щербинке спортсмены из команды «Кристалл-2006» завоевали главный трофей. В г. Хабаровск на первенстве Дальневосточного федерального округа по хоккею в марте 2019 г. победителем стала хоккейная команда «Кристалл-2004». И, наконец, одним из ярких результатов для команды «Кристалл-2006» стала серебряная награда на всероссийском финале турнира «Золотая шайба»

- На сегодняшний день наши хоккейные команды в составе игроков 2006 и 2007 годов рождения стали победителями первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею, что дает им право отправится на Кубок Владислава Третьяка среди команд 2006 и 2007 годов рождения, которые пройдут в г. Тольятти и г. Санкт-Петербург в апреле 2019, а также они являются сильными конкурентами на всероссийских турнирах. Мы гордимся такими результатами, ведь команды развиваются чуть более пяти лет, - отмечают в отделе спортивной подготовки «Кристалл».

Тяжелоатлеты «Кристалла» в следующем сезоне планируют выйти на всероссийский уровень. – До сих пор у нас была возможность выступать лишь на внутриобластных турнирах, а для ребят важно показать себя и посмотреть на опыт спортсменов из других регионов. Поэтому в следующем сезоне мы представим наших штангистов на более крупных соревнованиях. Ведь сильные спортсмены у нас есть, - отмечает наставник тяжелоатлетов Михаил Щербак.

Параллельно с подготовкой профессиональных спортсменов в «Кристалле» по-прежнему не остается в стороне любительский спорт. Ледовая арена в спортивной школе «Кристалл» неизменно становится местом отдыхом поклонников активного образа жизни. В этом году администрация комплекса сделала упор на проведение массовых катаний для населения. Так, кроме ночных сеансов катания на коньках, которые проходят регулярно, в расписание стараются добавлять и дневные сеансы. За прошедший год в период всех государственных праздников лед был полон любителями фигурного катания. Постоянными гостями на ледовой арене спортивного комплекса являются воспитанники социально-реабилитационных центров Сахалинской области: «Маячок», «Огонек», «Преодоление» и других. Кроме ледовой арены, занятия для любителей активного образа жизни проходят и в тренажерном зале «Кристалла». Тренировки пользуются популярностью не только среди молодежи, но и людей пенсионного возраста. Занятия для пенсионеров проходят на безвозмездной основе по понедельникам и пятницам. В группе на сегодняшний день занимается порядка 20 человек.

Что касается планов, то по-прежнему долгожданным событием для коллектива и спортсменов «Кристалла» остается завершение строительства тренировочной арены рядом с основным зданием спортивной школы. После ввода в эксплуатацию здесь должны проходить тренировки по боксу, фигурному катанию, хоккею и общефизической подготовке. Кроме того, в связи с появлением нового комплекса увеличится численность воспитанников спортивной школы, удастся усовершенствовать организацию тренерского процесса и распределить спортсменов.

Переворачивая очередную страницу своей истории, «Кристалл» остается верен основной задаче – развитию спорта в регионе и формированию мотивации у подрастающего поколения к занятиям спортом.