Федеральное финансирование строительства спортивных объектов в Сахалинской области увеличится
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и глава региона Валерий Лимаренко во время рабочей встречи в Москве обсудили перспективы развития спортивной отрасли на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Павел Колобков поддержал инициативу Валерия Лимаренко об увеличении объемов федерального софинансирования при строительстве спортивной инфраструктуры в регионе. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно департаментом инвестиций федерального ведомства и министерством спорта Сахалинской области.
– Власти островного региона серьезно настроены на дальнейшее развитие спортивной отрасли, на строительство современных спортивных сооружений. Мы готовы увеличить финансирование из федерального бюджета, чтобы ускорить реализацию масштабных проектов на Сахалине и Курилах, – сказал руководитель Минспорта России.
В этом году будут сданы 10 новых объектов в Южно-Сахалинске, Корсакове, Углегорске, Ногликах, Курильске, Северо-Курильске. Еще по 14-ти разрабатывается проектно-сметная документация, их возведение планируется начать до конца 2019 года.
В числе самых перспективных спортивных проектов на Сахалине Павел Колобков назвал создание всероссийского детского лагеря по зимним видам спорта. Его планируют организовать на базе спортивного комплекса «Восток» в Южно-Сахалинске. Ежегодно здесь смогут отдыхать и тренироваться около 5 тысяч юных спортсменов изо всех регионов России. В настоящее время разрабатывается концепция и смета всероссийского лагеря.
– Для нас спорт – это будущее. Мы вовлекаем в занятия физической культурой и молодежь, и пенсионеров, потому что это – вопрос здоровья жителей, – отметил Валерий Лимаренко. – Кроме того, спортивная отрасль в регионе стала основой для развития туризма. В Южно-Сахалинске уже сегодня работает самый крупный на Дальнем Востоке горнолыжный курорт, регулярно проходят международные и всероссийские соревнования. Будем и дальше работать в этом направлении, брать новые высоты совместно с федеральным Министерством спорта.
В ходе рабочей встречи также обсуждался вопрос проведения на Сахалине вторых международных зимних игр «Дети Азии». Одно из предложений – организовать детскую Олимпиаду 2021 года в регионе совместно с японской стороной.
Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу создать в каждом районе общедоступные места для занятия физкультурой и другими видами спорта, сделать регион одним из центров спортивного туризма в стране и базой для подготовки профессиональных спортсменов. Уже сейчас возросло до 6,7 млрд финансирование отрасли, проведены I зимние международные игры «Дети Азии», достигнута договоренность о проведении в регионе новых крупных соревнований.
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