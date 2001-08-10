Сахалинцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований среди глухих
Сахалинские горнолыжники и сноубордисты Кирилл и Карина Гайдамащук успешно выступили на двух важных всероссийских стартах и привезли островному региону 8 медалей различной пробы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Состязания проходили в городе Миасс Челябинской области. За пьедестал почёта и звание сильнейшего боролись спортсмены из разных уголков нашей необъятной страны.
Первым испытанием для воспитанников островного тренера Елены Литвиновой стала Всероссийская зимняя спартакиада по спорту глухих (горнолыжный спорт, сноуборд). По итогу напряжённой борьбы Кирилл и Карина взяли золото в слаломе и слаломе-гиганте. После этого островитяне впервые проверили свои силы в сноуборде – для них это были первые крупные старты. В результате им удалось завоевать две бронзовые медали в параллельном слаломе.
Далее Кирилл отправился на Первенство России по спорту глухих (горнолыжный спорт), где занял первое место в слаломе-гиганте и третье место в слаломе.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:18 Сегодня Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
09:37 Сегодня Федеральное финансирование строительства спортивных объектов в Сахалинской области увеличится
- 09:01 Сегодня «Xbox One X» побудил владельца к оплате штрафа
- 10:49 Сегодня На Сахалине отменили поезда дальнего следования
17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
17:32 28 Марта В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
16:01 28 Марта Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»
Выбор редакции
- 12:11 Сегодня Сахалинские поклонники высокой музыки рукоплескали Юрию Башмету и камерному ансамблю «Солисты Москвы»
- 11:57 Сегодня Сахалинцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований среди глухих
- 09:18 Сегодня Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
- 17:58 2 Апреля Волонтеры Южно-Сахалинска помогают переходить на цифровое телевидение
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?