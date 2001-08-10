Сахалинцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований среди глухих

Сахалинские горнолыжники и сноубордисты Кирилл и Карина Гайдамащук успешно выступили на двух важных всероссийских стартах и привезли островному региону 8 медалей различной пробы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Состязания проходили в городе Миасс Челябинской области. За пьедестал почёта и звание сильнейшего боролись спортсмены из разных уголков нашей необъятной страны.

Первым испытанием для воспитанников островного тренера Елены Литвиновой стала Всероссийская зимняя спартакиада по спорту глухих (горнолыжный спорт, сноуборд). По итогу напряжённой борьбы Кирилл и Карина взяли золото в слаломе и слаломе-гиганте. После этого островитяне впервые проверили свои силы в сноуборде – для них это были первые крупные старты. В результате им удалось завоевать две бронзовые медали в параллельном слаломе.

Далее Кирилл отправился на Первенство России по спорту глухих (горнолыжный спорт), где занял первое место в слаломе-гиганте и третье место в слаломе.