Сахалинцев ждут на «Жарком спуске»
7 апреля на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» состоится закрытие сезона. «Жаркий спуск- 2019» пройдет в стиле «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА». Организаторы подготовили для участников и гостей комплекса развлекательную программу. Она начнется в 12:00 на средней площадке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Для участников «Жаркого спуска» регистрация начнется в 12:00 на нижней площадке комплекса. С 12:10 до 12:40 сбор на верхней площадке в кафе «Звезда». Победителей будут оценивать по пяти номинациям:
1) «Мужчина в самом рассвете сил»
2) «Двое из ларца-одинаковы с лица» (один в один с персонажем мультфильма)
3) «Фрекен Бок»
4) «Самый маленький гном»
5) «Тилимилитрямдия»
Главный приз- ски-пасс на следующий сезон. Организаторы отмечают, что подать заявку для участия можно заранее, на сайте: www.adrenalin65.ru по 5 апреля включительно. Также сотрудники комплекса отмечают, что к участию в «Жарком спуске» не допускаются несовершеннолетние без разрешения родителей, участники в алкогольном опьянении.
Организаторы мероприятия СРОО по туризму "Адреналин" совместно с СТК "Горный воздух".
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