Лыжники и сноубордисты смогут кататься на «Горном воздухе» пока лежит снег

Спортивно-туристический комплекс в Южно-Сахалинске продолжит работать по зимнему расписанию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

– Прошедшая зима не порадовала спортсменов снежными метелями, но в начале весны Сахалин наверстал упущенное. Хотя официальное закрытие зимнего сезона состоится в эти выходные, принято решение не закрывать комплекс. У сахалинцев и гостей региона появится возможность кататься, на следующей неделе и пока не растает снег, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

6 апреля на «Горном воздухе» состоится 25-й снежный карнавал. Десятки взрослых и юных спортсменов спустятся с горы в костюмах морской тематики. Для посетителей подготовили концерт, конкурсы, будет работать фотозона и развлекательные площадки. 7 апреля самые смелые горнолыжники и сноубордисты совершат традиционный «Жаркий спуск» в стиле «Союзмультфильм».

8 и 9 апреля «Горный воздух», несмотря на официальное закрытие зимнего сезона, будет работать в обычном режиме. С 10 по 12 апреля специалисты компании Doppelmayr из Австрии проведут на канатной дороге регламентные работы. Как рассказал Антон Зайцев, профилактические мероприятия планируется ускорить и закончить не за три, а за два дня. После этого трассы спортивно-туристического комплекса вновь будут доступны поклонникам активного отдыха.

Сегодня «Горный воздух» – это крупнейший на Дальнем востоке горнолыжный курорт. В распоряжении посетителей 14 трасс разного уровня сложности протяженностью более 25 километров.

В этом зимнем сезоне спортивно-туристический комплекс стал одной из главных площадок для проведения первых зимних международных игр «Дети Азии», которые состоялись в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля. Международные специалисты отметили, что инфраструктура «Горного воздуха» позволяет проводить здесь соревнования самого высокого уровня, в том числе этапы Кубка мира.