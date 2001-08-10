Сахалинские дзюдоисты сразились за Кубок губернатора

Традиционный турнир по дзюдо «Кубок губернатора» памяти Игоря Фархутдинова прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, на татами вышло около 300 юношей и девушек 2003-2009 годов рождения из Анивы, Корсакова, Холмска, Углегорска, Долинска, областного центра и других районов.

На торжественном параде открытия соревнований участников приветствовал председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Он пожелал юным дзюдоистам красивых поединков и честных побед.

- Прекрасно, когда память о замечательных людях живёт не только в наших сердцах, но и в таких турнирах. Это уже 22-е по счёту соревнования. Игорь Павлович очень много делал для спорта в очень сложное для России время, когда не было ни денег, ни татами, ни хороших спортивных залов. Всё было очень сложно, но, тем не менее, он отдавал часть своей жизни для развития детского и молодёжного спорта. Со временем эта работа принесла свои плоды, - отметил во вступительном слове Андрей Хапочкин.

Соревнования длились два дня. За это время участники сумели продемонстрировать своё мастерство, показать стойкость духа и несокрушимую волю к победе. По результатам бескомпромиссных поединков сильнейшими в своих возрастных и весовых категориях стали Дмитрий Бутаков, Леонид Хабаров, Дмитрий Аристов, Вениамин Сазанов, Александр Ронжин, Василий Сероштанов, Илья Катюха, Руслан Маклаков, Никита Ким, Сергей Максутов, Алексей Нечепуренко, Кирилл Крохин, Георгий Ахаладзе, Владислав Бобков, Александр Татаренков, Ярослав Шульженко, Дмитрий Ишуткин, Даниэль Бердикулов, Данил Сайдашев, Билал Максатбеков, Максим Гончаров, Даниил Суслов, Иван Поляков.

В противостоянии представительниц прекрасной половины медали высшей пробы завоевали Анна Логинова, Дарья Шутько, Сабина Ан, Софья Лысикова, Валерия Жмакина, Дарья Фёдорова, Софья Аристова, Сезимай Сыргабаева и София Сакура.

- Это один из самых значимых турниров по дзюдо в Сахалинской области. На сегодняшний день у нас идёт отбор на спартакиаду учащихся России. Это очень серьёзный формат соревнований - сначала один человек из региона выезжает на ДФО и борется за право выхода на всероссийский этап. Только один спортсмен со всего Дальнего Востока сможет отправиться в финал, чтобы встретиться с сильнейшими спортсменами страны. Это очень сложно, нужно быть первым во всём. Наши ребята это знают, чувствуют ответственность, поэтому очень стараются, - резюмировал президент федерации дзюдо и самбо Сахалинской области Александр Кардаш.