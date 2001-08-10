Сахалинские боксеры привезли 4 медали с первенства Дальнего Востока по боксу

Во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном профильном министерстве, в соревнованиях приняли участие 69 боксеров из 8 регионов: Амурской области, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Республики Саха (Якутия) и Бурятии, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

Сборная команда Сахалинской области по боксу достойно выступила на соревнованиях, заняв следующие места:

1 место в весовой категории до 52 кг. Пальшин Денис (тренер В.И. Денисов, г. Невельск)

1 место в весовой категории до 60 кг. Бакаев Евгений (тренер С.С. Абрамян, г. Южно-Сахалинск)

3 место в весовой категории до 49 кг. Кубарев Константин (тренер В.И. Денисов, г. Невельск)

3 место в весовой категории до 69 кг. Шаповалов Илья (тренеры А.В. Якушев/А.С Петрушенков, г. Южно-Сахалинск)

Специальный приз «За волю к победе» вручен Евгению Бакаеву.

Команда Сахалинской области отправится на первенство России среди юниоров 17-18 лет. Оно пройдет в городе Королев Московской области с 19 по 26 мая.