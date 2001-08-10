Сахалинка расскажет, как освоила хелибординг на Камчатке

Очередное заседание «Клуба путешественников» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 17 апреля. На встрече Ирина Гамбарова, которая недавно переехала на Сахалин из Санкт-Петербурга, расскажет о своей поездке на Камчатку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время зимнего путешествия на полуостров Ирина Гамбарова освоила экстремальные виды развлечений. Девушка попробовала себя в фрирайде –катании на сноуборде или горных лыжах на неподготовленных трассах, а также в хелибординге – спуске на сноуборде или лыжах с труднодоступных вершин, куда экстремалов доставляют на вертолете.

Участникам «Клуба путешественников» Ирина Гамбарова расскажет, как это происходило, покажет фотопрезентацию, поделится эмоциями от поездки. Встреча состоится в зале заседаний СахОУНБ в 18.30. Вход свободный. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-47.