Сахалинские тяжелоатлеты поборются за медали областного чемпионата
13 апреля, в Холмске пройдёт чемпионат Сахалинской области по тяжелой атлетике. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины от 15 до 35 лет и старше из Южно-Сахалинска, Поронайска, Холмска и Охи. Всего за медали турнира поборются 65 спортсменов – 10 девушек и 55 мужчин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
По традиции атлеты померятся силами в двоеборье (толчок и рывок). Наравне с молодёжью выступят опытнейшие тренеры, среди которых мастерство продемонстрирует многократный чемпион России, Европы и Мира, а также серебряный призёр Олимпийских игр по тяжёлой атлетике Михаил Щербак.
Состязания пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Н. Мамыкина (ул. Победы, 6). Начало турнира в 11:00 часов. Торжественная церемония открытия состоится в 13:00.
Соревнования являются отбором на чемпионат Дальнего Востока и II этап IX летней Спартакиады учащихся России во Владивостоке.
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