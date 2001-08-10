Сахалинцы стали победителями приморских соревнований

Открытый кубок и первенство Артемовского городского округа по кудо состоялся в Приморском крае. Соревнования собрали около 160 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Партизанска и Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном министерстве.

Честь островного региона защищали бойцы регионального отделения федерации кудо России из Южно-Сахалинска, Сокола, Томари и Анивы.

Учитывая, что школа кудо Приморья традиционно считается одной из самых сильных в России, сахалинские спортсмены показали высокий уровень спортивной и психологической подготовки, завоевав две золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

В двух категориях сахалинские бойцы оказались лучшими, вытеснив приморских спортсменов и продолжив упорную борьбу за первое и второе места между собой.

Отдельно тренеры отмечают единственную девушку Сахалинской сборной. Ксения Евстафьева достойно показала себя в поединке с серебряной призершей чемпионата России, заняв заслуженное 3 место.

Стоит отметить профессионализм и самоотдачу тренерского состава спортсменов: Со Андрея (Анива, Южно-Сахалинск), Малхасян Дмитрия (Сокол), Плотникова Олега (Томари), Дмитрия Кима (Дальнее). Их ежедневная тренерская работа, поддержка, наставления на поединок принесли сахалинским спортсменам заслуженные награды.

Сахалинские победители и призеры открытого кубка и первенства Артемовского округа по кудо:

2001-2002 г.р. 240 ед.

1 место — Нан Владислав, Южно-Сахалинск

2 место — Мякиньков Руслан, Сокол

2005-2006 г.р. 240 ед.

1 место — Казарян Тигран, Дальнее

2 место — Попов Максим, Дальнее

2005-2006 г.р. 220 ед.

2 место — Корнев Никита, Дальнее

2003-2004 г.р. 230 ед.

3 место — Махтодин Иван, Анива

2006-2007 г.р. 210 ед.

3 место — Комаров Илья, Томари

2001-2002. 250 ед.

3 место — Илемков Даниил, Южно-Сахалинск

2005-2006. 240+ ед.

2 место — Шатунов Сергей, Южно-Сахалинск

2005-2006 г.р. 210 ед.

3 место — Сотников Илья, Анива

2005-2006, жен. 210 ед.

3 место — Евстафьева Ксения, Анива

Категория 18+, 250 ед.

2 место Малхасян Дмитрий, Сокол