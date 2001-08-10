Сахалинцы стали победителями приморских соревнований
Открытый кубок и первенство Артемовского городского округа по кудо состоялся в Приморском крае. Соревнования собрали около 160 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Партизанска и Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном министерстве.
Честь островного региона защищали бойцы регионального отделения федерации кудо России из Южно-Сахалинска, Сокола, Томари и Анивы.
Учитывая, что школа кудо Приморья традиционно считается одной из самых сильных в России, сахалинские спортсмены показали высокий уровень спортивной и психологической подготовки, завоевав две золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
В двух категориях сахалинские бойцы оказались лучшими, вытеснив приморских спортсменов и продолжив упорную борьбу за первое и второе места между собой.
Отдельно тренеры отмечают единственную девушку Сахалинской сборной. Ксения Евстафьева достойно показала себя в поединке с серебряной призершей чемпионата России, заняв заслуженное 3 место.
Стоит отметить профессионализм и самоотдачу тренерского состава спортсменов: Со Андрея (Анива, Южно-Сахалинск), Малхасян Дмитрия (Сокол), Плотникова Олега (Томари), Дмитрия Кима (Дальнее). Их ежедневная тренерская работа, поддержка, наставления на поединок принесли сахалинским спортсменам заслуженные награды.
Сахалинские победители и призеры открытого кубка и первенства Артемовского округа по кудо:
2001-2002 г.р. 240 ед.
1 место — Нан Владислав, Южно-Сахалинск
2 место — Мякиньков Руслан, Сокол
2005-2006 г.р. 240 ед.
1 место — Казарян Тигран, Дальнее
2 место — Попов Максим, Дальнее
2005-2006 г.р. 220 ед.
2 место — Корнев Никита, Дальнее
2003-2004 г.р. 230 ед.
3 место — Махтодин Иван, Анива
2006-2007 г.р. 210 ед.
3 место — Комаров Илья, Томари
2001-2002. 250 ед.
3 место — Илемков Даниил, Южно-Сахалинск
2005-2006. 240+ ед.
2 место — Шатунов Сергей, Южно-Сахалинск
2005-2006 г.р. 210 ед.
3 место — Сотников Илья, Анива
2005-2006, жен. 210 ед.
3 место — Евстафьева Ксения, Анива
Категория 18+, 250 ед.
2 место Малхасян Дмитрий, Сокол
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:28 Сегодня В Сахалинской области приступили к реализации федерального проекта «Старшее поколение»
- 09:01 Сегодня Дороги Шикотана и Кунашира будут с асфальтовым покрытием
- 09:59 Сегодня Предприятия ЖКХ Сахалина задолжали за потребленную электроэнергию более 60 млн. рублей
- 10:21 Сегодня Волонтеры Южно-Сахалинска предложат горожанам улыбнуться, как Гагарин
- 17:00 4 Апреля Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности
- 11:36 5 Апреля Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
- 16:21 4 Апреля На Сахалине сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве
18:05 4 Апреля Сахалинцы открыли «Студенческую весну-2019»
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
16:25 15 Марта Сергей Надсадин обозначил приоритеты в озеленении города на этот год
18:40 11 Марта «Народное» голосование за губернатора Сахалинской области обернулось скандалом
- 18:10 15 Марта ВТБ открыл эскроу-счета на 1 миллиард рублей
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?