Сахалинские хоккеисты стали серебряными призерами на всероссийских соревнованиях. Сегодня воспитанники отделения хоккея спортивной школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска вернулись на родной остров с города Сочи, где приняли участие во Всероссийских финальных соревнованиях Клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова (2008-2009 г.р.). За переходящий кубок престижных соревнований боролись 64 команды со всех уголков России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.

В ходе игр юные сахалинцы одержали три победы подряд на групповом этапе, одолев команды из Ставрополя, Майского и Северска и вышли в плей-офф. где им предстояло встретиться с одной из сильнейших команд из Каменска-Уральского (Свердловская область).

Одолев своих соперников со счетом 10:0, наши ребята прошли в полуфинал и сразились с хоккеистами из «Айсберга» (Новосибирская область). Благодаря слаженной игре, сахалинцам удалось провести несколько стремительных атак и со счетом 4:0 завоевать путевку в финал.

Пожалуй, самой напряженной игрой всероссийских соревнований выдался финал, в котором встретились самые сильнейшие команды турнира — «Арена Мастер 2008» (Сахалинская область) и «Трансбункер» (Хабаровский край).

Решающий матч стал седьмым за неделю для наших хоккеистов, в результате чего усталость и напряженность сказались на игре юных сахалинцев. В финальной игре «Трансбункер» оказался немного быстрее и увереннее, и со счетом 4:1 одержал победу над сахалинской командой.

Отличные результаты на играх всероссийских соревнований показали игроки «Арена Мастер 2008» - Матвей Халилов, Никита Макаров, Марк Ли, Никита Римша и Кирилл Каргаполов. А лучшим защитником финала был признан капитан сахалинской команды Александр Шегай.

Награды на торжественной церемонии награждения юные сахалинцы приняли из рук президента Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексея Тарасова и президента Федерации хоккея России, трехкратного Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного вратаря сборной Советского Союза Владислава Третьяка.

- Для нас это огромный успех, ведь еще 5 лет назад никто не думал, что сахалинцы пройдут в финал всероссийских соревнований. Немного не повезло в финале, чуть уступили хоккеистам из Ванино, но до этого мы еще были в Орске на Кубке Третьяка, где мы заняли 3 место. Ребята немного устали, но все довольны, я ими горжусь, - отметил тренер отделения хоккея спортивной школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска Дмитрий Добрынин.