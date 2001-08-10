Островные легкоатлеты открыли летний сезон

Летний сезон открыли островные легкоатлеты. Квалификационные соревнования состоялись в школе летних видов спорта им. Комнацкого. Они собрали 85 спортсменов из Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска.

Как сообщили ТИА «Острова» в профильном министерстве, легкоатлеты пробежали дистанции в 100, 200, 400 и 800 метров. Соревнования стали отбором на дальневосточные состязания «Приморская весна», в которых ежегодно участвует делегация островного региона.

- Мы решили за две недели до «Приморской весны» провести наши соревнования и таким образом открыть летний сезон. У нас участвуют спортсмены 2004-2005 и 2002-2003 годов рождения, почти все легкоатлеты этого возраста заявились. Кто-то хочет повысить свой разряд, а кто-то отобраться на дальневосточные соревнования, - отметил тренер спортивной школы им. Комнацкого Константин Крымский. – В прошлом году мы участвовали в «Приморской весне» и удачно. Двое наших ребят победили в спринтерских дисциплинах.

По итогам забегов лучшими стали южно-сахалинцы Руслан Добрынин, Виолетта Крышина, Александра Понизович, Алиса Платонова, Александра Южакова, Вероника Троценко, Вероника Косвинцева, Святослав Сайко, а также спортсмен из Корсакова Егор Эберле и холмчане Никита Ким, Даниил Резников и Евгений Эрех.

Лучшие спортсмены отправятся на соревнования «Приморская весна», которые соберут легкоатлетов со всех дальневосточных регионов. Состязания пройдут во Владивостоке в конце апреля.