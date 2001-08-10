Сахалинские тяжелоатлеты разыграли путёвки на чемпионат Дальнего Востока

Чемпионат Сахалинской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошёл в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Н. Мамыкина города Холмска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Медали турнира оспорили свыше 50 спортсменов из Южно-Сахалинска, Поронайска, Холмска и Охи. Соревнования являлись отбором на чемпионат Дальнего Востока, который состоится в Арсеньеве Приморского края с 14 по 17 мая.

Атлетам предстояло выявить сильнейших в двоеборье (толчок и рывок). Среди женщин выступали только спортсменки из Холмска. Так, после 1,5 годового перерыва в связи с рождением ребенка на помост вернулась мастер спорта международного класса, двукратная победительница Первенства Европы среди молодежи Ляйсан Махиянова. В весовой категории 81 кг воспитанница тренера А.В. Никитина стала чемпионкой, показав результат в сумме двоеборья 185 кг.

В весе 55 кг победительницей стала кандидат в мастера спорта (КМС) Вероника Мазалова (тренер А.В. Никитин), подняв 135 кг, что всего на 5 кг меньше категории мастера. Ещё одна подопечная тренера Никитина МС Анастасия Заприкутенко стала сильнейшей среди тяжелоатлетов в весе 64 кг, подняв в сумме 127 кг.

Среди мужчин (55 кг) медаль высшей пробы завоевал Роман Даровских (тренер И.М. Тагильцев) из Поронайска, сумма двоеборья – 155 кг. В весовой категории 61 кг чемпионом стал представитель СШ «Кристалл» Леонид Захаров (тренер М.И. Щербак), спортсмен поднял 130 кг.

В весе 67 кг равных не было Мгеру Григоряну из Поронайска (тренер И.М. Тагильцев), сумма двоеборья составила 180 кг.

Среди 73-килограмовых атлетов победу одержал холмчанин Владислав Батраков (тренер А.О. Рожков), подняв 200 кг.

Чемпионом в весовой категории 81 кг стал КМС Артур Ишмухаметов (тренер Л.А. Махиянова и М.И. Щербак), подняв в сумме двоеборья 225 кг.

В категории 89 кг первое место занял МС Андрей Шарапов (тренер Никитин А.В.), сумма – 225 кг. В весе 96 кг победил МС СССР, тренер СШ «Кристалл» Михаил Щербак, подняв 231 кг.

Среди тяжеловесов (102 кг) пальму первенства взял КМС из Южно-Сахалинска Станислав Ракитин (тренер М.И. Щербак), его результат - 295 кг.

В весе 109 кг чемпионом стал южносахалинец Ярослав Кормаков (КМС), подняв 300 кг.

Среди атлетов 109+ кг сильнейшим стал спортсмен из областного центра, мастер спорта Сергей Сторожук (тренер М.И. Щербак) с результатом двоеборья 285 кг.

В командном зачете первое место заняли спортсмены Южно-Сахалинска, на второй строчке холмчане, а замкнули тройку лидеров поронайцы. Почётными грамотами отметили тренеров Михаила Ивановича Щербак, приведшего к победе пять атлетов, Артура Васильевича Никитина (4 чемпиона) и Ивана Михайловича Тагильцева (2 чемпиона).

Также организаторы соревнований благодарят за отличное выступление и волю к победе серебряных призёров Екатерину Павлову (тренер Ким Дэк Сен), Андрея Дреева (тренер М.И. Щербак), который всего месяц назад возобновил занятия после службы в армии, Данила Рябоконь (тренер И.М. Тагильцев) из Поронайска, поднявший в сумме двоеборья 185 кг и молодого перспективного спортсмена 17 лет Владимира Болмотова из СШ «Кристалл» (тренер М.И. Щербак), который в сумме преодолел 216 кг.