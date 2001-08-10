Дальневосточные фигуристы разыграют медали первенства в Южно-Сахалинске

В течение трех дней на льду спортивной школы «Кристалл» более семидесяти фигуристов из Владивостока, Артема, Уссурийска, Хабаровска, Холмска и Южно-Сахалинска в возрасте от 6 до 16 лет будут бороться за медали сразу двух соревнований: открытого первенства спортивной школы «Кристалл» и первенства Сахалинской области по фигурному катанию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

Соревноваться спортсмены начнут 18 апреля в 10:00. В этот день в «Кристалле» состоится первенство на призы спортивной школы. На лед выйдут участники, которые поборются за призовые места в разрядах от «Новичка» до второго юношеского.

В течение 19 и 20 апреля на льду развернется борьба среди более опытных спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет, которые выступят на первенстве Сахалинской области по фигурному катанию. Юношам и девушкам предстоит определить сильнейших в разрядах от первого юношеского до кандидата в мастера спорта.

Церемония открытия соревнований состоится 19 апреля в 11:15 на ледовой арене спортивной школы «Кристалл».

Организаторы приглашают всех неравнодушных к фигурному катанию поддержать участников соревнований. Расписание представлено на сайте спортивной школы «Кристалл».