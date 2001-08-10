Сахалинка Анастасия Корчагина взяла золото на первенстве России по тяжелой атлетике
Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет. Первенство России проводится в 10 весовых категориях. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из разных уголков страны. Турнир проводится в 10 весовых категориях. Для юношей до 55 килограммов и свыше 109, для девушек от 45 до 87. Выполняют ребята два упражнения. Для того, чтобы выжать заявленный вес, даётся 3 подхода.
Сахалинскую область представляет мастер спорта России из Холмска Анастасия Корчагина. По словам тренера Артура Никитина, Анастасия показала блестящее выступление, использовав все шесть попыток.
- Все шесть попыток прошли результативно. Настя набрала для себя рекордную сумму - 142кг. Она не оставила шансов соперницам. В рывке Анастасия вырвала 57, вторая попытка 60 и в третьей 62кг. В толчке начали с 75 кг. Причем, ближайшая соперница закончила на 72кг. Вторым подходом Настя толкает 75кг, а в третьем уже в ранге чемпиона идёт на рекордный для себя вес 80кг. Пришлось проявить характер. Вес штанги почти был в два раза тяжелее ее. Настя весит 44 кг 600 гр, - отметила тренер.
Сегодня сахалинка улетает в расположение сборной России в городе Сочи. Там она продолжит подготовку.
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