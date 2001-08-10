Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2019
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11:40, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Анастасия Корчагина взяла золото на первенстве России по тяжелой атлетике

Сахалинка Анастасия Корчагина взяла золото на первенстве России по тяжелой атлетике

Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет. Первенство России проводится в 10 весовых категориях. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из разных уголков страны. Турнир проводится в 10 весовых категориях. Для юношей до 55 килограммов и свыше 109, для девушек от 45 до 87. Выполняют ребята два упражнения. Для того, чтобы выжать заявленный вес, даётся 3 подхода. 

Сахалинскую область представляет мастер спорта России из Холмска Анастасия Корчагина. По словам тренера Артура Никитина, Анастасия показала блестящее выступление, использовав все шесть попыток.

- Все шесть попыток прошли результативно. Настя набрала для себя рекордную сумму -  142кг.  Она не оставила шансов соперницам. В рывке Анастасия вырвала 57, вторая попытка 60 и в третьей 62кг. В толчке начали с 75 кг. Причем, ближайшая соперница закончила на 72кг. Вторым подходом Настя толкает 75кг, а в третьем уже в ранге чемпиона идёт на рекордный для себя вес 80кг. Пришлось проявить характер. Вес штанги почти был в два раза тяжелее ее. Настя весит 44 кг 600 гр, - отметила тренер.

Сегодня сахалинка улетает в расположение сборной России в городе Сочи. Там она продолжит подготовку.

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