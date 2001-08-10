Сахалинские спортсменки заняли три призовых места на первенстве Дальнего Востока по самбо
В Хабаровске завершилось первенство Дальнего Востока по самбо среди юношей 2003-2004 г.р. В турнире приняли участие 199 спортсменов из девяти дальневосточных регионов. Сахалинскую область представили 14 юношей и 4 девушки из Анивы, Корсакова и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- К сожалению, юношам не удалось оказать достойного сопротивления своим дальневосточным сверстникам, они все выбыли на стадии предварительных схваток. Зато в очередной раз порадовали девушки, - рассказал руководитель региональной федерации самбо Альберт Югай.
В весовой категории 52 кг второе место заняла Сезимай Сыргабаева (Южно-Сахалинск). Две медали за третье место принесли: Сабина Шукюрова (Южно-Сахалинск) в категории 60 кг и Макарова Анастасия (Корсаков) в категории 70 кг. Все девушки завоевали путевки на Первенство России, которое пройдет 26-29 сентября в Ижевске.
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