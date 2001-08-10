В Южно-Сахалинске состоялось открытое первенство по каратэ
В Южно-Сахалинске состоялось открытое первенство по каратэ. Участниками турнира стали более ста спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. Большинство из них выступали как в дисциплине ката, так и кумитэ. Всего было разыграно 23 комплекта наград. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
«Это соревнования среди новичков и ребят, которые по итогам крупных стартов не попадали на пьедестал. Уровень подготовки спортсменов разный, кто-то занимается один год, другие несколько лет. Почувствовать вкус победы очень важно для спортсменов, это помогает обрести новый запас сил и эмоций для тренировок, а значит и для достижения высоких спортивных результатов,» - поделился главный судья соревнований Александр Рим.
Лучшими в дисциплине кумитэ стали: Артур Им, Мунар Жоробаев, Глеб Жигалов, Екатерина Ким, Ярослав Сидоренко, Дмитрий Годына, Ренат Тропоцилов, Руслан Демешкевич, Олег Долгий, Ева Синцова, Алина Аминова, Данил Тулаев, Александр Грингберг, Алишунин Леонид, Данил Щербаков. В категории ката лучшими стали: Глеб Жигалов, Тимофей Масюков, Алиса Лавриненко, Сават Никитин, Со Ю На, Роман Киселев, Диана Ким.
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