В областном турнире по киокусинкай выступило свыше 100 спортсменов
В Холмске прошёл региональный турнир по киокусинкай. Медали соревнований оспорили более 100 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Южно-Сахалинска, Холмска и Корсакова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Участники состязались в двух дисциплинах – ката и кумитэ. На торжественном параде открытия киокушинов приветствовала и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политики Холмского городского округа Татьяна Рязанова. Она пожелала единоборцам честных и красивых поединков.
По итогу бескопромиссной борьбы сильнейшими в своих возрастных и весовых категориях стали Руслан Лисов (Южно-Сахалинск), Владислав Сорочин (Корсаков), Иван Порываев (Холмск), Денислам Куница (Холмск), Исаченко Никита (Корсаков), Алексей Пак (Корсаков), Роман Гриц (Холмск), Андрей Петру (Холмск) и Леонид Сосновский (Корсаков).
В дисциплине ката победу одержали холмчане Никита Ю и Тимофей Байкин.
Лучшим бойцом признан Леонид Сосновский. Склянкин Юрий удостоен награды за волю к победе, а лучшую технику показал Ричард Василишин.
- Спортсмены растут, растет вместе с ними и уровень технической и физической подготовки. Особый интерес вызвали поединки в категории 16-17 лет – зрелищные, динамичные и бескопромиссные. Скоро ребята перейдут из этой категории во взрослую, где спортсмены выступают без защитной экипировки, - отметил председатель сахалинской федерации киокусинкай и главный судья соревнований Борис Со.
В ноябре островных киокушинов ждут первенство и чемпионат Сахалинской области, которые станут отбором на дальневосточные соревнования.
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